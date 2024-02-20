Скільки українців підтримують проведення виборів під час війни: опитування

Більшість українців вважає, що Зеленський має залишатися на посаді до закінчення воєнного стану

У лютому 2024 року лише 15% українців вважають, що варто провести вибори під час війни, а 69% переконані, що Зеленський має залишитись на посаді до кінця воєнного стану. Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

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Зокрема, 15% опитаних підтримують виборів під час війни – з них 4% говорять про призупинення воєнного стану, а 11% виступили за внесення змін до відповідних законів. Крім того, 10% респондентів підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження і до обрання нового президента його повноваження буде виконувати голова Верховної ради. Водночас у грудні 2023 року 84% українців вважали, що проводити вибори не на часі і необхідно відкласти це питання.

інфографіка: КМІС

Незалежно від поглядів на потребу у виборах, більше половини українців (53%) вважають, що Зеленський має брати участь у наступних виборах (у грудні 2023 року таких було 59%). Натомість з 34% у грудні 2023 року до 43% у лютому 2024 року зросла частка тих, хто вважає, що Зеленський має обмежитися одним нинішнім терміном.

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Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що просування наративу, що в травні 2024 року президент втрачає легітимність, насамперед грає на руку ворогам України. На його думку, це може призвести до розхитуванням ситуації та єдності всередині країни та підірвати підтримку нашої країни з боку західних союзників.

інфографіка: КМІС

За словами Грушецького, організувати проведення виборів надзвичайно складно – мільйони людей перебувають закордоном, у небезпечних умовах або в окупації, сотні тисяч проходять військову службу. Він переконаний, що відсутність можливості громадянам взяти участь у голосуванні як виборці і кандидати підриватиме легітимність результатів.

Нагадаємо, 85% опитаних українців загалом впевнені, що Україна переможе у війні, 15% – не вірять у перемогу. Зазначається, що загальний відсоток переконаних у перемозі суттєво не змінився, але за півроку знизився відсоток тих, хто був у цьому абсолютно впевнений: у червні абсолютна певність щодо перемоги була у 71% українців, наразі – у 42%.