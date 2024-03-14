США проводили таємні перемовини з Іраном, аби врегулювати ситуацію з хуситами – ЗМІ

З жовтня угруповання хуситів здійснило 99 нападів у Червоному морі й прилеглих водах, унаслідок яких постраждало 15 комерційних суден, у тому числі чотири американських

Останні відомі переговори між США та Іраном також були так званими непрямими переговорами в травні минулого року

США провели секретні переговори з Іраном та намагалися переконати Тегеран використати свій вплив на єменський рух хуситів, аби припинити напади на кораблі в Червоному морі. Про це повідомила газета Financial Times (FT).

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Зазначається, що непрямі переговори, під час яких Вашингтон також висловив занепокоєння щодо розширення ядерної програми Ірану, відбулися в Омані в січні та були першими між США та Іраном за 10 місяців.

Американську сторону представляли радник Білого дому з питань Близького Сходу Бретт Макгерк і посол США в Ірані Абрам Пейлі. Іран презентував заступник міністра закордонних справ Алі Багері Кані, який також є головним перемовником Тегерана щодо ядерної програми.

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Члени двох делегацій спілкувалися не безпосередньо, а через посередників, якими виступали представники Оману. Другий раунд консультацій мав відбутися в лютому, проте його відклали.

Останні відомі переговори між США та Іраном також були так званими непрямими переговорами в травні минулого року.

США звинувачують Іран у тому, що він постачає хуситам зброю. За словами американських чиновників, які наводить FT, саме тиск з боку Тегерана дозволить домогтися припинення атак, що здійснюються хуситами.

Водночас з'являються ознаки того, що Тегеран намагається послабити напруженість у відносинах з Вашингтоном. Починаючи з 4 лютого американські бази в Іраку й Сирії не зазнали жодного нападу, оскільки, за словами американських посадовців, Тегеран працює над тим, щоб стримувати іракських бойовиків.

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Іран чітко дав зрозуміти, що хоче уникнути прямого конфлікту зі США чи Ізраїлем і не допустити повномасштабної регіональної війни. Проте єменські хусити продовжують нападати на кораблі. З жовтня угруповання здійснило 99 нападів у Червоному морі й прилеглих водах, унаслідок яких постраждало 15 комерційних суден, у тому числі чотири американських.

Нагадаємо, постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заперечує передачу росіянам балістичних ракет. Іран заявляє, що вважає себе морально зобов'язаним утриматися від операцій зі зброєю на час війни між Росією та Україною

Стало відомо, що на початку березня у Червоному морі внаслідок атаки єменських хуситів пішов на дно балкер «Рубимар» із понад 40 тисячами тонн добрив. Затонулий вантаж становить екологічну загрозу для морського життя, а також створює ризик зіткнення з підводним середовищем для інших суден.