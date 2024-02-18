Смерть Навального. Путін подає сигнал елітам

«Є тільки воля Путіна карати аж до смерті, якщо він так вважає за потрібне»

Закінчення історії Навального Путіним – це дуже добре для України

Є тільки його воля – карати аж до смерті, якщо він так вважає за потрібне. Повний рімейк епохи пізнього Сталіна з її постійною чисткою всіх.

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Закінчення історії Навального путіним – це дуже ок для України з кількох причин.

Таваріщ «крим не бутерброд» не стане новим, і ще більш небезпечним путіним. Путін подає сигнал свого страху. Що боїться конкуренції настільки, що вбиває і так давно ув’язненого Навального, який не несе йому жодної загрози. «Как бы чего не вышло» (с). Путін подає сигнал елітам – більше не працюють ніякі домовленості, окрім особистої лояльності. Є тільки його воля – карати аж до смерті, якщо він так вважає за потрібне. Повний рімейк епохи пізнього Сталіна з її постійною чисткою всіх. Яка спонукатиме елітку замислитися. І наблизить момент смерті пуйла в калюжі власної сечі – як і його кумира джугашвілі. 4. Це дуже ок в плані Заходу, якому давно вже покласти на смерті українців. Зате вбивство опозиціонера, на якого досі нерівно дихала частина західних еліт, з подачі «хароших расіян», справить саме те враження. Що пуйло – хворе, непереговороздатне чудовисько. З яким неможливо домовитися – простіше поміняти.

Російський диктатор повністю обнулив весь медійний ефект від приїзду Карлсона. І це – дуже добре для України.

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Так що піду з’їм бутербродик на честь нового члена оркестру Алєксандрова. І побажаю наснаги у приєднанні до Льохи ще одному узніку пуйла – Ігарю Іваничу Гіркіну-Стрєлкову.

Сподіваюся, кремлівська параноя його теж не мине. А з сердечком у бідосі і так вже були проблеми.