Головна Думки вголос Богдан Буткевич
search button user button menu button
Богдан Буткевич Журналіст

Смерть Навального. Путін подає сигнал елітам

glavcom.ua
«Є тільки воля Путіна карати аж до смерті, якщо він так вважає за потрібне»
фото з відкритих джерел

Закінчення історії Навального Путіним – це дуже добре для України

Є тільки його воля – карати аж до смерті, якщо він так вважає за потрібне. Повний рімейк епохи пізнього Сталіна з її постійною чисткою всіх.

Закінчення історії Навального путіним – це дуже ок для України з кількох причин.

  1. Таваріщ «крим не бутерброд» не стане новим, і ще більш небезпечним путіним.
  2. Путін подає сигнал свого страху. Що боїться конкуренції настільки, що вбиває і так давно ув’язненого Навального, який не несе йому жодної загрози. «Как бы чего не вышло» (с).
  3. Путін подає сигнал елітам – більше не працюють ніякі домовленості, окрім особистої лояльності. Є тільки його воля – карати аж до смерті, якщо він так вважає за потрібне. Повний рімейк епохи пізнього Сталіна з її постійною чисткою всіх. Яка спонукатиме елітку замислитися. І наблизить момент смерті пуйла в калюжі власної сечі – як і його кумира джугашвілі.
  4. 4. Це дуже ок в плані Заходу, якому давно вже покласти на смерті українців. Зате вбивство опозиціонера, на якого досі нерівно дихала частина західних еліт, з подачі «хароших расіян», справить саме те враження. Що пуйло – хворе, непереговороздатне чудовисько. З яким неможливо домовитися – простіше поміняти.

Російський диктатор повністю обнулив весь медійний ефект від приїзду Карлсона. І це – дуже добре для України.

Так що піду з’їм бутербродик на честь нового члена оркестру Алєксандрова. І побажаю наснаги у приєднанні до Льохи ще одному узніку пуйла – Ігарю Іваничу Гіркіну-Стрєлкову.

Сподіваюся, кремлівська параноя його теж не мине. А з сердечком у бідосі і так вже були проблеми.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін росія путінський режим Олексій Навальний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Метою оборонних об'єктів є запобігання військовому конфлікту в їхньому регіоні
Балтійські країни створять оборонну зону на кордоні з РФ та Білоруссю
19 сiчня, 17:03
Путін відвідує свою дачу в Карелії щонайменше раз на рік
Удвічі більша за Монако. Журналісти показали секретну дачу Путіна (фото, відео)
29 сiчня, 17:29
Сікорський наголосив, що лише українці повинні приймати рішення щодо того, чи вести переговори з Росією
«Коли жінку ґвалтують – не слушний час для перемовин». Глава МЗС Польщі вразив промовою
18 сiчня, 12:24
ЄС продовжив санкції проти Росії на наступні шість місяців
ЄС продовжив економічні санкції проти Росії
29 сiчня, 15:01
Враховуючи характер війни, обидві сторони намагалися встановити панування в технологіях безпілотників
Українські безпілотники зірвали російський наступ – Forbes
28 сiчня, 17:47
Штатна кількість особового складу ракетного катера становить 40 моряків
Військово-морські сили пояснили, яке значення має втрата ракетного катера для РФ
1 лютого, 16:28
Зурабішвілі: «Росія почала нову гібридну війну проти Грузії, для якої вона використовує всі форми і зброю»
Президентка Зурабішвілі заявила про нову гібридну війну проти Грузії з боку РФ
6 лютого, 17:41
Російська ГРУ залучила жінку до співпраці ще до початку повномасштабного впровадження РФ
Влаштувалася продавчинею біля вокзалу: на Донеччині жінка шпигувала за ешелонами ЗСУ
7 лютого, 11:07
Європа отримує близько 12 млрд кубометрів газу на рік через Україну
Євросоюз відмовляється продовжувати контракт на транзит російського газу через Україну
15 лютого, 17:04

Богдан Буткевич

Смерть Навального. Путін подає сигнал елітам
Смерть Навального. Путін подає сигнал елітам
Не треба порівнювати усіх поляків зі зграєю потвор
Не треба порівнювати усіх поляків зі зграєю потвор
Щодо Білгорода. Усі претензії – до Путіна
Щодо Білгорода. Усі претензії – до Путіна
Зневажати ворога – шлях до поразки
Зневажати ворога – шлях до поразки
Україні слід готуватися до дуже серйозного зниження підтримки
Україні слід готуватися до дуже серйозного зниження підтримки
Ракетний терор. Чому росіяни затихли?
Ракетний терор. Чому росіяни затихли?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
414K
Українські бійці в Авдіївці потрапили в полон: подробиці
158K
ЗМІ показали будинок, у якому живуть батьки і брат Сирського в Росії
58K
Нардеп розповів, як роботодавці ховають працівників від ТЦК
18K
Національна депресія. Психологиня пояснила, яка фаза стане для українців наступною
14K
Данілов назвав дві обов'язкові складові закону про мобілізацію
8783
Розвідка показала, як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки (фото)

Новини

Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Сьогодні, 04:45
Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого
Сьогодні, 00:20
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Вчора, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Вчора, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Вчора, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
16 лютого, 05:51

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua