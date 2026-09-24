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Радник Зеленського прокоментував повідомлення про переговори України, США та Росії у Нью-Йорку

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Радник Зеленського прокоментував повідомлення про переговори України, США та Росії у Нью-Йорку
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про можливе проведення цього дня переговорів за участю представників України
фото: Офіс президента України

Дмитро Литвин заявив, що українська делегація вже прямує додому

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію про проведення у Нью-Йорку тристоронньої зустрічі делегацій України, США та Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Інтерфакс-Україна», яке цитує заяву радника.

«Українська делегація на шляху до України», – сказав Литвин журналістам. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про можливе проведення цього дня у Нью-Йорку переговорів за участю представників України, США та Росії.

Також радник президента підкреслив, що у ЗМІ, які розповсюдили цю інформацію немає джерел у делегації. Таким чином, за словами радника президента, українська делегація не братиме участі у «заявленій» тристоронній зустрічі в Нью-Йорку.

Проте, варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч за участю президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна потенційно може відбутися у грудні в Маямі під час саміту G20. 

Рраніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі позитивно сприйняли запрошення американської сторони для Володимира Путіна взяти участь у саміті G20. За його словами, питання щодо можливої участі російського диктатора надалі опрацьовуватиметься через дипломатичні канали. Остаточного рішення щодо поїздки Путіна на зустріч лідерів країн «Великої двадцятки» наразі не оголосили.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, не відвідає саміт «Групи двадцяти» (G20), який відбудеться у США. За словами джерел видання, наближених до Кремля, ймовірність особистої участі Путіна в саміті у Флориді наразі є вкрай низькою. Водночас остаточного офіційного рішення Москва не оголошувала.

Натомість Путін планує особисто взяти участь у саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) уперше з 2017 року. Зустріч лідерів під головуванням очільника Китаю Сі Цзіньпіна запланована на 18-19 листопада у Шеньчжені.

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Теги: США Україна переговори війна росія ООН

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