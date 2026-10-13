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Окупанти зруйнували «Епіцентр» у Дніпрі, який працював 19 років: заява компанії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти зруйнували «Епіцентр» у Дніпрі, який працював 19 років: заява компанії
Атака на Дніпро сталася після удару по торговельному центру мережі в Чернігові
фото: «Епіцентр»

Торговельний центр став частиною життя кількох поколінь містян, а тепер зазнав російського удару.

Російські окупанти вдарили по торговельному центру «Епіцентр» у Дніпрі, який працював у місті протягом 19 років. Про наслідки атаки повідомила компанія у своїй заяві, пише «Главком».

Наголошується, що це був перший торговельний центр мережі, відкритий у Дніпрі. За майже два десятиліття він став частиною життя міста та місцем, куди приходили цілі покоління родин.

«Російський терор не припиняється. Він методично руйнує одну з найбільших і найулюбленіших торговельних мереж України», – зазначили в компанії.

У «Епіцентрі» підкреслили, що наслідки російських атак – це не лише пошкоджені будівлі та фінансові втрати. Удари по торговельних центрах також загрожують робочим місцям і можливостям людей жити звичним життям.

Атака на Дніпро сталася після удару по торговельному центру мережі в Чернігові. У ніч на 9 жовтня російські війська знову атакували відбудований «Епіцентр», який раніше вже був знищений на початку повномасштабного вторгнення. За даними компанії, цього разу було зруйновано 60% торговельного центру. Суму збитків ще встановлюють.

У компанії заявили, що попри нові втрати продовжать працювати та відновлювати зруйноване.

«Ми працюємо. І продовжимо працювати. Бо знаємо, що потрібні людям. Тому ми будемо відроджуватися стільки разів, скільки буде потрібно», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що російські терористичні війська атакували Дніпро. Унаслідок удару загинула людина. Також під ударом опинився гіпермаркет «Епіцентр» у передмісті.

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Теги: бізнес Дніпро обстріл війна

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