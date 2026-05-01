Росія цьогоріч планує рекрутувати на війну 18500 іноземців

Максим Бурич
фото: ГУР

Кремль масштабує використання іноземних найманців для поповнення втрат на війні проти України. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, цьогоріч держава-агресор має на меті рекрутувати рекордну кількість іноземних громадян, використовуючи примус, обман та транснаціональні мережі торгівлі людьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Секретар Коордштабу бригадний генерал Дмитро Усов повідомив, що у 2026 році Росія планує рекрутувати 18 500 іноземців. Цей ресурс став критично важливим для агресора на тлі масових втрат серед власного населення. За словами генерала, відповідальність за цей незаконний рекрутинг цілковито лежить на Кремлі.

На сьогодні у складі російської окупаційної армії вже зафіксовано тисячі представників різних континентів:

КНДР: близько 14 000 осіб;

  • Центральна Азія: понад 10 тис. осіб;
  • Південна Азія: близько 1 800 осіб;
  • Африка: від 1 700 осіб;
  • Латинська Америка: від 1 тис. осіб.

Іноземців у російській армії використовують переважно для найбільш виснажливих атак. За наявними даними, втрати серед іноземних найманців у «м’ясних штурмах» на території України складають щонайменше 5 149 осіб.

Тим, хто вижив, пощастило потрапити до українського полону. Наразі Координаційний штаб опікується полоненими найманцями із 48 країн світу. До переліку держав, чиї громадяни найчастіше опиняються в полоні, входять Таджикистан, Узбекистан та Білорусь.

Дмитро Усов наголосив, що вербування іноземців Росією – це не лише питання війни в Україні, а й виклик для глобальної стабільності.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін провів зустріч із главою Чечні Рамзаном Кадировим у Кремлі. 

Читайте також:

Читайте також

Дональд Туск зробив тривожну заяву
Росія може напасти на НАТО: Туск назвав дату
24 квiтня, 12:05
Торік 37% українців довіряли телемарафону
Держава роздала понад 600 млн грн на телемарафон: хто і скільки отримав (список)
24 квiтня, 07:50
НАТО розкритикувало ядерну політику РФ і Китаю напередодні конференції ООН
НАТО звинуватило РФ і Китай у загрозах ядерній безпеці
21 квiтня, 16:25
Висування російських штурмових груп українські військові завчасно викрили
Сили оборони спростували захоплення окупантами Зибиного на Харківщині
20 квiтня, 17:26
Партія Радева може забезпечити собі одноосібну більшість у парламенті
Проросійський експрезидент Болгарії прокоментував свою перемогу на виборах
20 квiтня, 11:27
Начальник ВМС Ірану назвав морську блокаду Трампа «піратством та крадіжкою»
Начальник ВМС Ірану назвав морську блокаду Трампа «піратством та крадіжкою»
17 квiтня, 23:35
В Європарламенті забили на сполох через витоки інформації до Путіна
Європарламент визнав ризик витоку секретних даних до Росії: деталі
9 квiтня, 16:32
Чи виживе Україна як держава – і ким ми є у цій війні?
Давид чи Голіаф: ким є Україна у війні насправді
3 квiтня, 10:01
Ліквідований окупант Вялков більше 20 років працював з дітьми
ЗСУ на фронті ліквідували 54-річного дитячого тренера з боксу
2 квiтня, 10:44

Політика

СБУ підтвердила новий удар по морському порту та НПЗ в Туапсе
СБУ підтвердила новий удар по морському порту та НПЗ в Туапсе
Росія цьогоріч планує рекрутувати на війну 18500 іноземців
Росія цьогоріч планує рекрутувати на війну 18500 іноземців
У Нідерландах затримано підозрюваного у замаху на двох принцес
У Нідерландах затримано підозрюваного у замаху на двох принцес
Конфлікт очікувань. FT дізналося про напруженість між Зеленським та ЄС через терміни вступу
Конфлікт очікувань. FT дізналося про напруженість між Зеленським та ЄС через терміни вступу
Фінляндія вступить до коаліції дронів для України цієї весни
Фінляндія вступить до коаліції дронів для України цієї весни
ОАЕ заборонили своїм громадянам поїздки до трьох країн
ОАЕ заборонили своїм громадянам поїздки до трьох країн

Новини

У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
