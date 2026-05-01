Росія цьогоріч планує рекрутувати на війну 18500 іноземців

Росія посилює вербування іноземців на війну проти України у 2026 році

Кремль масштабує використання іноземних найманців для поповнення втрат на війні проти України. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, цьогоріч держава-агресор має на меті рекрутувати рекордну кількість іноземних громадян, використовуючи примус, обман та транснаціональні мережі торгівлі людьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Секретар Коордштабу бригадний генерал Дмитро Усов повідомив, що у 2026 році Росія планує рекрутувати 18 500 іноземців. Цей ресурс став критично важливим для агресора на тлі масових втрат серед власного населення. За словами генерала, відповідальність за цей незаконний рекрутинг цілковито лежить на Кремлі.

На сьогодні у складі російської окупаційної армії вже зафіксовано тисячі представників різних континентів:

КНДР: близько 14 000 осіб;

Центральна Азія: понад 10 тис. осіб;

Південна Азія: близько 1 800 осіб;

Африка: від 1 700 осіб;

Латинська Америка: від 1 тис. осіб.

Іноземців у російській армії використовують переважно для найбільш виснажливих атак. За наявними даними, втрати серед іноземних найманців у «м’ясних штурмах» на території України складають щонайменше 5 149 осіб.

Тим, хто вижив, пощастило потрапити до українського полону. Наразі Координаційний штаб опікується полоненими найманцями із 48 країн світу. До переліку держав, чиї громадяни найчастіше опиняються в полоні, входять Таджикистан, Узбекистан та Білорусь.

Дмитро Усов наголосив, що вербування іноземців Росією – це не лише питання війни в Україні, а й виклик для глобальної стабільності.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін провів зустріч із главою Чечні Рамзаном Кадировим у Кремлі.