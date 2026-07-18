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Африканці на війні в Україні: МЗС Ботсвани б’є на сполох через обман РФ

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Африканці на війні в Україні: МЗС Ботсвани б’є на сполох через обман РФ
РФ масово купує «найманців» в Африці для війни в Україні
фото: ГУР

МЗС країни розкрило цинічну схему вербування, в яку потрапляють тисячі африканців

Міністерство міжнародних відносин Ботсвани офіційно попередило про різке зростання кількості громадян країни, яких обманним шляхом залучають до участі у війні проти України на боці російської армії. Як пише «Главком» , про це повідомляє Вloomberg з посиланням на офіційну заяву міністерства, оприлюднену у суботу, 18 липня.

За даними дипломатичного відомства Ботсвани, вербувальники з Росії використовують фіктивні вакансії для того, щоб змусити громадян виїхати за межі країни, після чого їх примусово відправляють у зону бойових дій.

Міністерство охарактеризувало темпи, з якими жителі країни опиняються в таких обставинах, як такі, що «зростають із тривожною швидкістю». У зовнішньополітичному відомстві також зазначили, що продовжують отримувати дзвінки від громадян Ботсвани, які вже перебувають безпосередньо на лінії фронту. Вони повідомляють про критичні та небезпечні для життя умови, у яких опинилися.

Відомство закликало населення ретельно перевіряти будь-які пропозиції працевлаштування за кордоном.

Міністерство міжнародних відносин Ботсвани заявило, що продовжує моніторинг ситуації та встановлення точної кількості своїх громадян, які постраждали від дій вербувальників, з метою надання їм можливої консульської допомоги.

Зазначимо, що Ботсвана є не єдиною державою регіону, яка стикнулася з цією проблемою. Відомо, що Росія активно використовує різні методи для залучення мешканців африканського континенту до бойових дій.

Наприклад, раніше правоохоронні органи Кенії та Південно-Африканської Республіки (ПАР) затримали та висунули звинувачення особам, причетним до вербування місцевого населення цих країн. Зокрема, у Кенії заявляли, що на боці Росії воюють близько 1000 її громадян. У ПАР вербувальники використовували ігрові мобільні додатки, а група південноафриканців, яких залучили до російської армії, змогла повернутися до Дурбану на початку цього року. Крім того, до координації вербувальних мереж у ПАР виявилася причетною донька експрезидента Джейкоба Зуми.

Згідно зі звітом некомерційної організації Inpact (яка координує проєкт All Eyes On Wagner), оприлюдненим у лютому 2026 року, у війні проти України загинуло щонайменше 316 громадян африканських країн. Більшість із них кидали в бій із мінімальним рівнем військової підготовки.

Нагадаємо, полонені в Україні громадяни африканських країн, які воювали на боці російської армії, заявили, що після можливого обміну хочуть повернутися до Росії, а не до своїх країн. За їхніми словами, вони свідомо підписували контракти з Міноборони РФ через обіцяні високі виплати та зарплату. Водночас українська сторона наголошує, що Росія активно вербує громадян африканських держав до війни проти України, використовуючи фінансові стимули та вводячи багатьох із них в оману щодо умов служби.

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Теги: війна росія шахрайство військові Африка

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