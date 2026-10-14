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Поліг на Донеччині, прикриваючи відхід побратимів. Згадаймо Володимира Горина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг на Донеччині, прикриваючи відхід побратимів. Згадаймо Володимира Горина
Захиснику України назавжди 54 роки
колаж: glavcom.ua

Володимир Горин обіймав посаду командира зенітно-ракетного відділення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Горина.

Сержант Володимир Горин, псевдо Дядя Вова, прийняв свій останній бій 12 жовтня 2022 року поблизу села Новосадове на Донеччині. Прикриваючи відхід побратимів, отримав смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу. Захиснику тепер назавжди 54 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Володимир Ігорович – уродженець села Джурин Тернопільської області. Закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту та здобув професію майстра колії. Усе життя працював за фахом на Чортківській дистанції колій Львівської залізниці АТ «Укрзалізниця». Ніколи не був байдужим до оточуючих, тому згодом став місцевим депутатом, адже хотів покращити життя співгромадян. Любив Україну та її історію, читав багато книг, займався спортом.

У квітні 2022 року чоловік добровільно приєднався до Збройних Сил України. Володимир служив у 111-ій окремій бригаді територіальної оборони (в/ч А7284). Обіймав посаду командира зенітно-ракетного відділення.

За свою службу був відзначений нагрудним знаком 111 ОБрТРО ІІІ ступеня, хрестом «Честь і слава», медаллю «За службу українському народу».

Володимир Горин обіймав посаду командира зенітно-ракетного відділення
Володимир Горин обіймав посаду командира зенітно-ракетного відділення
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Я пишаюсь своїм дядьком, його патріотизмом, відданістю. Володимир до останнього подиху залишався вірним присязі, своєму народу, своїм побратимам і своїй Батьківщині. Він – справжній Герой», – написав Олександр Горин, племінник загиблого.

Поховали Героя в рідному селі. У Володимира залишилися син, брат і племінники.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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