Росія закривала чотири аеропорти «з міркувань безпеки»

За даними Росавіації, з 06.40 за московським часом аеропорти у Волгограді та Астрахані вже працюють штатно

Міноборони Росії раніше відзвітувало, що за ніч засоби ППО збили 13 українських безпілотників

Зранку 27 грудня Росавіація повідомила, що в аеропортах Сочі та Казані введено тимчасові обмеження. Також проти ночі обмеження запроваджували в аеропортах Волгограда й Астрахані. Про це повідомляють DW та BCC.

Росіяни заявили, що це робиться «для забезпечення безпеки польотів».

За даними Росавіації, з 06.40 за московським часом аеропорти у Волгограді та Астрахані вже працюють штатно.

Міноборони Росії раніше відзвітувало, що за ніч засоби ППО збили 13 українських безпілотників над територією Брянської, Курської, Бєлгородської, Тульської та Астраханської областей.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Міністерство оборони РФ заявило про начебто збиття трьох безпілотників у Волгоградській області. Губернатор регіону Андрій Бочаров повідомив, що уламки дрона упали на територію промислового підприємства у Котовському районі. За словами Бочарова, один зі збитих апаратів упав на територію промпідприємства в Котовському районі, «не зачепивши основних пунктів виробництва і не спричинивши загоряння». Про яке саме виробництво йдеться, він не уточнив.

Днями далекобійні дрони Служби безпеки вдарили по складі боєприпасів полігону «Кадамовський». Він є одним із найбільших у РФ та розташований поблизу Новочеркаська, що в Ростовській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ. Внаслідок атаки ворожий склад повністю знищено. На відео видно потужний вибух після влучання дронів Служби безпеки та подальшу детонацію боєприпасів.