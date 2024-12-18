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Країни Європи винайшли новий механізм відстеження танкерів «тіньового флоту» РФ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Країни Європи винайшли новий механізм відстеження танкерів «тіньового флоту» РФ
Морські відомства країн ЄС будуть вимагати документи, що підтверджують наявність страховки, у суден, що проходять через Данські протоки
фото із відкритих джерел

У разі відсутності документів судам, які перевозять російську нафту, можуть загрожувати санкції

Влада європейських країн погодила новий механізм, за яким танкери, які перевозять російську нафту в європейських водах, повинні будуть надати достатню страховку від нещасних випадків, пише Financial Times із посиланням на інформовані джерела.

За словами джерел, такої домовленості було досягнуто на зустрічі Об'єднаного експедиційного корпусу (Joint Expeditionary Force, JEF) країн Північної Європи 16 грудня.

Морські відомства країн Європи будуть вимагати документи, що підтверджують наявність страховки, у суден, що проходять через Данські протоки, Фінську затоку та води між Швецією та Данією. Страховка має бути отримана в одній із прибережних держав: Великої Британії, Данії, Швеції, Польщі, Фінляндії та Естонії.

У разі відсутності документів, судам можуть загрожувати санкції. За словами одного джерела Financial Times, санкції також можуть бути введені щодо танкерів, які відмовляться відповідати на запити влади.

Санкції, введені країнами G7, забороняють західним страховикам надавати страховку судам, які порушують обмеження цін на російську нафту. «Стеля цін» для російської нафти встановлена ​​на рівні $60 на барель.

Влада ЄС звинувачує країну-агресорку Росію у використанні «тіньового флоту» суден для перевезення нафти, при цьому такі судна часто не мають страховки від нещасного випадку, пише Financial Times. Це загрожує суттєвим фінансовим та екологічним збиткам європейським країнам у разі аварії за участю такого судна у водах країн Європи. Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже зазначила, що для включення танкерів до списку санкцій буде потрібно одноголосне рішення всіх 27 країн ЄС.

Нагадаємо, посли Європейського Союзу у середу, 11 грудня, погодили новий пакет санкцій щодо Росії у відповідь на її агресію проти України. Очікується, що новий пакет санкцій включатиме нові заходи проти російського «тіньового флоту». Тобто стосуватиметься додаткових суден третіх держав, які здійснюють діяльність, спрямовану на сприяння або підтримку дій або політики, що підтримують війну Росії проти України.

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Теги: закон документи міністр санкції Європа росія страхування флот перевезення обмеження флот РФ нафта

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