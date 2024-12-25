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Дрони СБУ атакували один з найбільших полігонів Росії: стали відомі деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Дрони СБУ атакували один з найбільших полігонів Росії: стали відомі деталі
Українські дрони повністю знищили ворожий склад
скріншот з відео

Росіяни використовували полігон «Кадамовський» для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку

Днями далекобійні дрони Служби безпеки вдарили по складі боєприпасів полігону «Кадамовський». Він є одним із найбільших у РФ та розташований поблизу Новочеркаська, що в Ростовській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Внаслідок атаки ворожий склад повністю знищено. На відео видно потужний вибух після влучання дронів Служби безпеки та подальшу детонацію боєприпасів.

Як зазначає джерело «Главкома», ворог використовував полігон для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Однак тепер у росіян значні логістичні труднощі, які суттєво впливають на здатність вести бойові дії.

«СБУ продовжує активно демілітаризувати російський тил, з якого надходить озброєння на лінію фронту. Дронові санкції для російської армії триватимуть і надалі», – повідомило поінформоване джерело.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела успішну спецоперацію на тимчасово окупованій території Донецької області. Дрони завдали точкових ударів по артилерійських та мінометних складах ворога біля села Маркіне.

Як повідомлялося, українські безпілотники атакували авіабазу «Міллерово» в Ростовській області. Цілями дронів могли стати російські штурмовики Су-25. 

До слова, Україна почала розробку нової ракети під назвою «Трембіта», яка зможе долетіти до Москви. Зазначається, що базова версія «Трембіти» летить зі швидкістю в 400 км/год і має дальність у 200 км. Для досягнення Москви розробляється більша і потужніша модель. Серійне виробництво планують запустити після фінальних польових випробувань.  Ракету розробили лише за півтора року, хоча цей процес займає багато років

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Теги: боєприпаси зброя пожежа росія СБУ безпілотник

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