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Польща готова збивати російські ракети. Міністр оборони назвав умову

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Польща готова збивати російські ракети. Міністр оборони назвав умову
F-16 у небі над Варшавою під час військового параду
фото: AP

Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща дуже часто приводить в готовність F-16, щоб діяти відповідно, якщо є небезпека

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш пояснив, за яких умов Польща збиватиме над своєю територією російські ракети. За його словами, це трапиться, якщо вони становитимуть загрозу «для будь-якого місця в Польщі чи інших країн-членів НАТО». Та поки такого не сталося, сказав Косіняк-Камиш у інтерв’ю «Голосу Америки».

«Не було такого випадку, коли б ракета була націлена на ціль на польській території, але так, минулого тижня польські F-16 злетіли і були готові захищати територію біля кордону», – сказав міністр оборони Польщі.

Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща дуже часто приводить в готовність F-16, щоб діяти відповідно, якщо є небезпека для території країни.

«Ситуація з порушенням повітряного простору Польщі також стосується Латвії, часто БпЛА зачіпають Румунію. Ми підготували систему ППО, у нас також є посилена ППО. Йдеться про аеропорт Жешув, який передається під охорону НАТО. Наші союзники Америка, Британія, Німеччина, Норвегія та інші країни захищають нас на авіабазі. І якщо цей повітряний простір буде порушено, ракета чи дрон будуть збиті», – зауважив польський посадовець.

Коли ж ідеться про збиття цілей над українським повітряним простором, то немає жодного рішення НАТО щодо цього, сказав Владислав Косіняк-Камиш.

Раніше у грудні 2023 року під час чергової масованої атаки росіян по України, ворожа ракета порушила повітряний простір Польщі.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки не хочуть ескалації війни, тому проти того, аби Польща збивала російські ракети над Україною.

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Теги: небезпека ракета аеропорт Норвегія міністр Німеччина Польща

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