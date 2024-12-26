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У Волгоградській області безпілотники атакували район, де розташований НПЗ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Волгоградській області безпілотники атакували район, де розташований НПЗ
У Котовському районі функціонує «Лукойл-Волгограднафтопереробка»
фото з відкритих джерел

Губернатор Волгоградщини заявив про падіння уламків дронів на промислове підприємство

У ніч на 26 грудня Міністерство оборони РФ заявило про начебто збиття трьох безпілотників у Волгоградській області. Губернатор регіону Андрій Бочаров повідомив, що уламки дрона упали на територію промислового підприємства у Котовському районі.

За словами Бочарова, один зі збитих апаратів упав на територію промпідприємства в Котовському районі, «не зачепивши основних пунктів виробництва і не спричинивши загоряння». Про яке саме виробництво йдеться, він не уточнив.

У Котовському районі Волгоградської області розташований територіальний виробничий підрозділ «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Згідно з представленою на сайті організації номенклатурою товарів, завод займається виробництвом скрапленого газу і бензину.

Нагадаємо, днями Повітряні сили ЗСУ завдали високоточний удар по об’єкту військово-промислового комплексу в місті Кам’янськ-Шахтинський Ростовської області. Зазначається, що Росія використовувала підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, які застосовуються для ураження об’єктів української цивільної інфраструктури, зокрема лікарень, житлових будинків та електростанцій.

Раніше Військово-морські сили ЗСУ та Служба безпеки уразили інфраструктуру та виробничі потужності АТ «Новошахтинський завод нафтопродуктів», що у Ростовській області. Це вже четверта атака на цей НПЗ. У листопаді російські пропагандисти заявляли, що завод працює на 50%.

За даними джерел «Главкома», під час атаки на Новошахтинський НПЗ дрони СБУ перевантажили російське ППО, яке захищало завод. Цим вони створили «вікно можливостей» для роботи українських реактивних ракет, якими СБУ та ВМС спільно відпрацювали наступним етапом.

До слова, у ніч на 11 грудня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України та Головного управління розвідки завдали удару по нафтобазі у Брянській області.

Теги: нафта росія безпілотник дрон війна

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