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Росія восени запустила по Україні вчетверо більше безпілотників і ракет, ніж торік – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія восени запустила по Україні вчетверо більше безпілотників і ракет, ніж торік – WSJ
Ворог застосовує «Шахеди» у небаченій кількості, доповнюючи їхні атаки балістичними ракетами, які важче перехопити
фото з відкритих джерел

Українська протиповітряна оборона стала ефективніше перехоплювати російські безпілотники

Протягом осені 2024 року Російська Федерація випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Причиною збільшенням кількості російських цілей є запуск у РФ заводу з виробництва дронів і отримання боєприпасів з Північної Кореї.

Згідно з аналізом даних Повітряних сил України, протягом вересня, жовтня та листопада російські війська випустили понад 6 тис. дронів і ракет. Це втричі більше, ніж за попередній квартал, а також більш ніж учетверо перевищує показники осені 2023 року.

Як зазначає видання, ворог застосовує «Шахеди» у небаченій кількості, доповнюючи їхні атаки балістичними ракетами, які важче перехопити. Серед нових тактик – використання росіянами «парків» дешевих дронів-приманок для виснаження української ППО. Росіяни також застосовують термобаричні боєголовки та радари, які уникають виявлення.

Як пояснив командир української 164-ї бригади, майор Антон Янович, «йдеться про те, щоб вичерпати можливості протиповітряної оборони». Для протидії загрозам Україна активно використовує засоби РЕБ, але військові визнають, що їм бракує сучасних систем ППО, здатних впоратися з новими викликами.

The Wall Street Journal з посиланням на офіційного представника України наголошує, що сили ППО стали ефективнішими у перехопленні безпілотників, а якість російських «Шахедів» знижується. Як зазначив співрозмовник, «хто швидше знайде рішення, той виграє битву за небо».

Ключову роль у боротьбі з повітряними загрозами відіграють українські мобільні групи ППО. Для ураження цілей бійці використовують встановлені на пікапах радянські кулемети. Україна також вдосконалила методи електронної боротьби: ворожі безпілотники вводяться в оману, отримуючи хибні GPS-координати. Через це дрони відхиляються від курсу та витрачають паливо, що дає час для знищення цілей.

Однак росіяни адаптуються, зокрема вони встановлюють засоби РЕБ на ракети та використовують розвідувальні дрони для пошуку українських мобільних груп ППО.

Нагадаємо, збільшення російського внутрішнього виробництва безпілотників типу «Шахед» дозволило Росії збільшити кількість дронів, які вона використовує для атак по Україні. Також Росія намагається почати виготовляти дрони зі штучним інтелектом.

Як повідомлялося, протягом минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, більш ніж 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.

Раніше стало відомо, що у жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних БпЛА типу «Шахед» та безпілотників невстановленого типу.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові обмеження проти осіб, які працюють на російську військову систему.

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Теги: безпілотник дрон війна системи ППО

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