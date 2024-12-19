Україна ще недостатньо сильна для дипломатичних кроків – Зеленський

Володимир Зеленський висловив сподівання, що до 2025 року Україна посилить свої позиції

Партнери України ще не все виконали із «плану перемоги», презентованого їм восени цього року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить, що російський диктатор Володимир Путін хоче завершення війни, проте Україна в будь-якому випадку робитиме все, щоб закінчити її. Про це він сказав журналістам після зустрічі з лідером Франції Еммануелем Макроном.

Водночас Зеленський додав, що Україна поки недостатньо сильна для дипломатичних кроків, спрямованих на завершення війни, оскільки не все виконано з її «плану перемоги», презентованого партнерам восени цього року.

«Посилення нашої армії, посилення нашої економіки. Щодо економіки – мені здається, партнери зробили важливі кроки… Ми забезпечені фінансово на наступний рік. Вважаю, що це також посилює Україну. Але не все виконано, щоб сказати, що Україна сильна для тих чи інших дипломатичних кроків», – розповів він.

Глава держави наголосив на готовності зробити все можливе, щоби посилити позиції України наступного 2025 року.

Нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ. Новий глава альянсу вважає, що Україні потрібно максимально відкласти будь-які перемовини з Росією, допоки західні союзники не зможуть надати достатньої військової допомоги, щоб допомогти Києву досягти успіху на полі бою та зміцнити свої позиції для переговорів.

Президент Володимир Зеленський вважає, що найважче питання, яке пов'язане з потенційними мирними переговорами з Росією, це особа переговорника. Бо наразі вона не хоче миру.