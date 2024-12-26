Як стати приманкою для дрона? Сили спецоперацій оприлюднили нові записки військового КНДР

Запис із нотатника супроводжується автентичними ілюстраціями від солдата КНДР

Сили спеціальних операцій оприлюднили другу частину розшифрованих записів із трофейного нотатника північнокорейського солдата, ліквідованого в Курській області РФ. Про це повідомляє пресслужба ССО.

Як стало відомо з нинішнього повідомлення Сил спецоперацій ЗСУ, знищений боєць КНДР належав до підрозділу спецпризначенців.

В оприлюднених нині нотатках, за даними Сил спеціальних операцій, рядовий Гьонг Хонг Джонг, коли ще був живий до зустрічі з операторами ССО, розписав тактику зі збиття БПЛА та схованки від української артилерії.

Наразі невідомо, чи це автентична північнокорейська тактика, чи то їх так навчили росіяни, зазначають бійці українських сил. Але ця тактика використовує живу приманку.

Запис із нотатника супроводжується автентичними ілюстраціями від солдата КНДР.

фото: Сили Спеціальних Операцій ЗСУ

Дослівно розшифровка Сили спеціальних операцій: «Як ліквідувати дрон. Під час виявлення дрона потрібно створити трійку (три людини), водночас той, хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 м, а ті, хто стріляють, – 10-12 м. Якщо той, хто приманює – стоятиме, дрон теж зупинить свій рух. У цей момент той, хто стріляє – ліквідує (дрон)».

Також у нотатках була інструкція, як уникнути зони обстрілу артилерії: «У разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору (групи), потрібно розходитися на малі групи й виходити з зони обстрілу. Інший спосіб: оскільки артилерія не стріляє в одну й ту саму точку, можна сховатися в точці (попереднього) влучання, а потім виходити із зони обстрілу».

Нагадаємо, раніше оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ знайшли в одного з загиблих бійців армії КНДР нотатник, де автор – Гьонг Хонг Джонг – вітає іншого солдата Сонг Джі Мьонга (чи Йонга) з днем народження.

«Я, покинувши мою батьківщину, перебуваючи на території Росії, вітаю мого найкращого друга та армійського брата Сонг Джі Мьонга (Йонга) з днем народження і бажаю здоров'я, 9 грудня 2024 року», – йдеться у записці. Це перший розшифрований запис з трофейного нотатника, зазначають спецпризначенці.