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Американські журналісти відвідали Курщину: репортаж The Washington Post

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Американські журналісти відвідали Курщину: репортаж The Washington Post
Жителі Суджі зізналися, що ніколи не думали, що війна прийде до них
фото: The Washington Post

Цивільні, опитані в Суджі, сказали, що з ними добре поводяться і вони не знають про жодного вбитого мешканця

Американські журналісти відвідали підконтрольну Україні Суджу в Курській області та поспілкувалися з місцевими, які розповіли, що ніколи не думали, що війна прийде до них. Репортаж з Суджі показало видання The Washington Post.

«Репортери не побачили жодних доказів того, що українські військові мародерствували або нападали на цивільних осіб. Десяток російських цивільних осіб, опитаних в Суджі, сказали, що з ними добре поводяться і вони не знають про жодного вбитого мешканця», – пише The Washington Post.

Журналісти зазначили, що те, як українські війська діють на території та ставляться до людей, які там живуть, посилює офіційні заяви про те, що Україна бачить мету свого наступу не так як завоювання для довгострокової анексії, а як тактику переговорів, яка буде використана для тиск на Росію з метою повернення окупованих українських земель. 

Місцеві жінки розповіли, що їм надають медикаменти, їжу та іншу допомогу, і подякували українським солдатам. Проте вони попросили вказати лише їхні імена, побоюючись репресій з боку російської влади.

Американські журналісти відвідали Курщину: репортаж The Washington Post фото 1
фото: The Washington Post

Як зазначають журналісти видання, не забувають українські військові годувати і місцевих собак та котів.

«Нехай Путін домовиться з вашим Зеленським. Ми дуже хочемо якоїсь домовленості, хлопці. Ви приїхали до нас, спасибі вам, ви дуже добре до нас ставитеся. Але ви повинні зрозуміти, ми хочемо повернутися до наших дітей, повернутися додому, розумієте? Ми хочемо, щоб все вирішилося по-хорошому», – сказала одна з жінок, 57-річна Марина.

8 фото
На весь екран
фото: The Washington Post

65-річна Тамара попросила репортерів сфотографувати Суджу і показати Путіну: «Покажіть це нашому президенту, нехай він подивиться».

Біля підвалу репортери зустріли місцевого жителя на ім’я Станіслав. Він має сина з інвалідністю. Станіслав не мав претензій до українських військових, проте додав: «Як ти думаєш, добре в підвалі?».

Американські журналісти відвідали Курщину: репортаж The Washington Post фото 2
фото: The Washington Post

Інші жителі Суджі розповідали репортерам, що ніколи не думали, що війна прийде до них.

Репортери також стали свідками того, як українські військові допомагали підійматися жінкам із проблемами опорно-рухового апарату. 93-річна Валентина розповіла, що український солдат допоміг їй, віднісши на руках від будинку до свого автомобіля, а потім спустив вниз.

Нагадаємо, 14 серпня українські журналісти вперше відвідали Суджу в Курській області після приходу ЗСУ. Вони поговорили з місцевими жителями та показали ситуацію в російському регіоні.

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Теги: війна путін військові Україна солдат Курщина

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