Історія України з несподіваного боку. Спогади людини, яка стояла за спиною президентів

Георгій Чернявський про протокольні курйози: від Біловезької угоди до пікантних подарунків Ющенка

Ця може бути цікавенна книжка.

Історія України з нефасадного боку.

Мемуари людини, яка 15 років стояла за спиною кожного з наших президентів.

Хто і в якому стані писав Біловезьку угоду.

Хто подарував перший факс на Банкову.

Чому наші перші керівники їхали за кордон з валізою, набитим доларами, і чим це кінчилося.

Хто ходив на роботу до Кучми без запрошення і йому за це нічого не було.

Як годували Путіна у Києві, а наших у Москві. Тут теж історія про валізу, але вже не з доларами, а ковбасою.

Кому зі світових лідерів цілував руку начальник ДАІ.

І який пікантний презент вручив Ющенко Леоніду Даниловичу під час Помаранчевої революції.

На «Главкомі» до Дня Незалежності вийшла трисерійна бесіда із легендарним Георгієм Чернявським, першим керівником служби державного протоколу України.

Ця розмова й справді мала стати основою для книги про державний протокол та церемоніал.

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