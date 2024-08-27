На війні загинув працівник музею народної архітектури та побуту. Згадаймо Леоніда Лавренчука

Леонід Лавренчук був захисником ще з 2014 року

На війні загинув військовослужбовець із Бучі Леонід Лавренчук. Він брав участь в операції на Курщині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Леоніда Лавренчука.

На війні з російськими окупантами 20 серпня 2024 року загинув працівник Національного музею народної архітектури та побуту України Леонід Лавренчук. Про це повідомили у Національному музеї народної архітектури та побуту.

Лавренчук був захисником ще з 2014 року фото: Ярослав Мельник, Facebook

«На щиті, наш працівник Леонід Лавренчук, з 2014 року бив погань. Художник, герой, таких людей мало», – йдеться у повідомленні.

Леонід Лавренчук брав участь у боях за Курську область та служив у найгарячіших точках фронту фото: Ярослав Мельник, Facebook

Леонід Лавренчук брав участь у боях за Курську область та служив у найгарячіших точках фронту. Його життя трагічно обірвалася 20 серпня на Сумщині внаслідок атаки ворожого дрону.

Леонід Лавренчук збирався приїхати додому фото: Національний музей народної архітектури та побуту.

Як повідомив волонтер Ярослав Мельник, Лавренчук збирався приїхати додому і днями прислав йому відео з передової.

«Ти був справжнім...Немає слів, тільки біль...», – додав він.

Поховали Леоніда Лавренчука 25 серпня 2024 року у Бучі на Київщині.

Леонід Лавренчук служив у найгарячіших точках фронту фото: Leo Lavr, Facebook

У героя залишились дружина Алла та я 6-місячний син Богдан.

«Ми так про нього мріяли та чекали. Леонід був найкращим чоловіком і батьком», – сказала його дружина Алла.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.