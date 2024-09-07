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Дрони СБУ атакували склад боєприпасів у Воронезькій області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Дрони СБУ атакували склад боєприпасів у Воронезькій області
7 вересня, вночі безпілотники обстріляли Острогожський район
фото: ілюстративне

Атакований склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну

У ніч на 7 вересня дрони СБУ атакували склад з боєприпасами та технікою у Воронезькій області, де досі триває детонація.
Про це повідомляють джерела «Главкома».

Як зазначають джерела, цієї ночі безпілотники Служби безпеки України відпрацювали по великому складу з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатське Воронезької області Росії. За інформацією джерел, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну

На об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.

Місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

«СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, є законними цілями», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, під російським Воронежем через нібито атаку спалахнула пожежа на складі боєприпасів. Через детонацію у частині Воронезької області влада оголосила режим надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, сьогодні, 7 вересня, вночі безпілотники обстріляли Острогожський район. Росіяни скаржилися на звуки вибухів та детонацію боєприпасів. Попередньо відомо, що горить склад боєприпасів.

Окупаційна влада повідомила про обстріл складу боєприпасів. Жителів одного із сіл евакують в сусіднє село. Росіяни повідомляють, що пожежа та детонація боєприпасів триває дві години.

Це вже друга атака на Острогожський район за останні два тижні. 24 серпня українські сили вже завдали нищівного удару по складу боєприпасів російської армії, після якого детонація тривала близько доби.

Нагадаємо, атака дронів на Росію: у Воронезькій області спалахнула пожежа на складі.

Теги: росія зброя СБУ дрон війна

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