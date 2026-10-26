Росія завербувала тисячі африканців для війни проти України – Bloomberg

Іноземців заманюють обіцянками високих зарплат і цивільної роботи, однак згодом відправляють на штурми

Росія значно розширила масштаби вербування громадян африканських держав для участі у війні проти України. Москва зосередила особливу увагу на найбідніших країнах континенту, де чоловіків залучають до російської армії обіцянками високооплачуваної роботи та отримання громадянства РФ. Загалом українська розвідка ідентифікувала 5451 африканця, який підписав контракт із російськими військовими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними української розвідки, зі звітом якої ознайомилося агентство, Росія активізувала вербування найманців у найбільш економічно неблагополучних державах Африки. Зокрема, йдеться про Зімбабве, Бурунді та Сьєрра-Леоне.

Раніше уряди Кенії та Південної Африки намагалися зупинити виїзд своїх громадян для участі у війні на боці Росії. Водночас Москва продовжила розширювати географію вербування, залучаючи чоловіків з інших африканських держав.

Як Росія вербує іноземців для війни проти України

За інформацією Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування щодо України, російська влада здійснювала торгівлю людьми з 29 країн. Відповідну заяву комісія оприлюднила 26 жовтня.

Для залучення іноземців до російських збройних сил використовувалися обман і примус. Зокрема, громадянам африканських держав пропонували цивільну роботу у сфері громадського харчування або транспорту, однак згодом вони опинялися на війні проти України.

За свідченнями родин завербованих чоловіків та інформацією Amnesty International, потенційним найманцям також обіцяли значні виплати за підписання контракту, високі зарплати та можливість отримати російське громадянство.

Водночас Росія публічно не визнавала використання іноземних громадян для ведення війни проти України. У Кремлі стверджували, що країна має достатньо власних людських ресурсів.

За даними комісії ООН, завербованих африканців відправляли на передову, де використовували переважно для штурмових дій та просування російських військ.

Тих, хто відмовлявся виконувати накази, російські командири карали. Зокрема, йдеться про затримання, побиття та погрози вбивством. Крім того, під час бойових операцій за іноземними найманцями спостерігали безпілотники, щоб перешкодити їхньому поверненню з передової.

Як африканські країни реагують на вербування своїх громадян

Комісія ООН закликала Росію припинити таку практику та притягнути до відповідальності осіб, причетних до вербування іноземців. На тлі цих повідомлень уряди африканських держав почали активніше реагувати на діяльність російських вербувальників.

Зокрема, Ботсвана та Південна Африка публічно застерегли своїх громадян від пропозицій роботи в Росії, які передбачають підозріло високі заробітки.

Водночас влада Зімбабве заарештувала двох громадян Росії, яких підозрюють у вербуванні місцевих жителів до російської армії. Уряди Кенії та Гани безпосередньо звернулися до Москви з проханням припинити залучення їхніх громадян до війни.

За оцінками кенійських політиків, Росія завербувала щонайменше тисячу громадян Кенії. Українська розвідка також зафіксувала суттєве зростання кількості завербованих громадян інших африканських держав.

Масштаби вербування африканців до російської армії

Зокрема, з 1 січня до 30 вересня 2026 року Росія завербувала 699 громадян Бурунді. Для порівняння, протягом усього 2025 року цей показник становив лише 30 осіб. Аналогічна ситуація спостерігається у Зімбабве. Якщо торік до російської армії завербували 65 громадян цієї країни, то за дев'ять місяців 2026 року їхня кількість зросла до 530.

Значне збільшення кількості завербованих також зафіксували в Демократичній Республіці Конго, Сьєрра-Леоне, Судані та Камеруні. Загалом, за українськими даними, встановлено особи 45 959 іноземців зі 151 країни, які підписали контракти з російськими збройними силами. Серед них 5451 громадянин африканських держав.

Крім того, Росія вперше від початку повномасштабної війни розпочала вербування найманців на Мадагаскарі. Як зазначає Bloomberg, після державного перевороту 2025 року, внаслідок якого владу на острові захопили військові, країна налагодила тісніші зв'язки з Москвою.

Нагадаємо, 21 жовтня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що Росія залучила до війни проти України 45 959 іноземців зі 151 країни та невизнаних територій. За даними проєкту «Хочу жить», майже половина опитаних іноземних військовополонених підписала контракти з російською армією заради отримання громадянства РФ. Водночас 28% респондентів стверджували, що не знали про майбутню участь у бойових діях проти України.