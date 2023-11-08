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Росія знімає серіал про Майдан та захоплення Криму: декорації розсмішили мережу (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росія знімає серіал про Майдан та захоплення Криму: декорації розсмішили мережу (відео)
Країна-агресорка випустить свою версію подій у 2014-му
фото: скрін із відео з соцмереж

На вулицях міста, де тривають зйомки стрічки, видніються надписи «Ср*ную Рашку утопим в г*вне» і «Не хочешь в Европу – иди в ж*пу!»

У Виборзі Ленінградської області РФ знімають серіал про Євромайдан у Києві та незаконну анексію Криму. Мешканці міста показали декорації для стрічки. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Серіалу «Десять днів до весни» розповідає про події Революції Гідності та захоплення Криму. У місті, де проходять зйомки, поставили дошки з надписами: «Ср*ную Рашку утопим в г*вне» і «Не хочешь в Европу – иди в ж*пу!» Декорації розсмішили як мешканців міста, так і користувачів соцмереж.

Події у російській стрічці розгортаються навколо сім'ї двох братів Жиліних. Один з яких – заступник командира сімферопольського «Беркута», який брав участь у придушенні протестів у Києві, а інший – московський хірург. За сюжетом вони ділять будинок померлого батька на березі моря і «потрапляють у вир подій «Кримської весни».

Гроші на цей серіал виділили Інститут розвитку інтернету, Міноборони РФ та Фонд підтримки військово-патріотичного кіно.

Раніше повідомлялося, що Росія вкрала популярний український серіал «Спіймати Кайдаша».

Крім того, Росія вкрала українську «Мавку» та незаконно показувала її в кінотеатрах. Стрічка стала частиною нової схеми тіньового прокату у Росії.

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Теги: серіал Революція Гідності росія

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