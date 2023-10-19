Сі Цзіньпін може виставити Байдену на торги голову Путіна. Все залежить від ціни

У Пекіна свої інтереси...

Намісник північних територій Китаю Путін прибув у столицю Пекін вклонитися імператору. Він готовий йому задешево продавати газ, самому вкладати останні гроші в газогін «Сила Сибіру-2», пускати на Далекій схід китайських робітників, які ніколи звідти не поїдуть, і при цьому він вже давно змирився з тим, що не Росія, а лише Китай здатен говорити із Заходом на рівних.

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Путіну дуже потрібна підтримка Сі Цзіньпіна. Він для нього остання надія завершити війну в Україні бодай трохи на своїх умовах.

Але у Пекіна свої інтереси. Сі запросив Путіна на святкування 10-річчя ініціативи «Один пояс - один шлях». Це не військовий, а інфраструктурний проект, за яким Китай будує дороги, мости по всьому світу, пробиваючи торгівельні шляхи до Піднебесної. І на святкування Путіна запросили разом з іншими 130 лідерами країн, де Китай може розвивати свою інфраструктуру.

Інтереси Москви та Пекіна зараз не в усьому збігаються. Китаю потрібно гарантувати стрімке економічне зростання. А світова рецесія, спричинена війною в Україні, а тепер і в Ізраїлі не дасть це зробити. Ну, а Путіну потрібна тільки війна. Іншого він просто не знає і не вміє.

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Сі, звісно, теж не проти потріпати нерви Вашингтону, аби потім говорити з ним на рівних. Але самому виглядати геополітичним хуліганом Сі Ціньпіну вже статус не дозволяє. Для цього у нього і є пітерський гопник, на прикладі якого він показуватиме Заходу, що не такий вже і поганий «комуністичний Китай», якщо порівнювати його з «путінською росією».

Зустріч між Байденом та Сі попередньо запланована на листопад. Не виключено, що на ній Сі і виставить президенту США голову Путіна на торги. Звісно, якщо Захід запропонує хорошу ціну.