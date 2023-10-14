Чи передає Польща Україні зброю: Моравецький дав відповідь

Польща зараз передає Україні лише ту зброю, яку вона законтрактувала

Варшава перебуває у постійному контакті з Вашингтоном щодо допомоги Україні

Польща передає Україні зброю на підставі підписаних раніше контрактів, Варшава перебуває у постійному контакті з Вашингтоном щодо допомоги Україні. Про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, відповідаючи на запитання, чи надаватиме Польща військову допомогу Україні, передає «Укрінформ».

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Прем’єр-міністр наголосив на «твердому союзі» й «тісних узгодженнях» між Варшавою та США і НАТО. Свою ж роль Моравецький вбачає у «заохоченні інших до оборони».

«Ми зараз передаємо Україні лише ту зброю, яку вона законтрактувала, оскільки ми самі зміцнюємо нашу армію завдяки виробництву і закупівлі (озброєння, – ред.). Натомість інших ми заохочуємо, щоб вони передавали зброю Україною», – підкреслив очільник польського уряду.

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Він також наголосив на великій ролі допомоги Україні з боку Польщі і США на початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Усе зараз залежить від США, і це ... геополітична правда. Тому перебуваємо у постійному контакті з американцями в українських питаннях. Ми робитимемо все можливе, щоб вони і наші європейські союзники допомагали Україні аж до перемоги над Росією», – наголосив Моравецький.

Нагадаємо, у неділю, 15 жовтня, в Польщі відбудуться парламентські вибори. Права євроскептична політична сила «Конфедерація свободи і незалежності» (також відома як Конфедерація) набуває популярності перед голосуванням у Польщі. Партія критикує владу за витрату державних коштів на допомогу Україні, а її прихильники ставляться з підозрою до українських біженців, яких прийняла Польща, і виражають занепокоєння щодо постачання українського зерна до країни.