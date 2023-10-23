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Стало відомо, де Росія ховає свій балтійський флот

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо, де Росія ховає свій балтійський флот
Росія використовує нову базу на Ладозькому озері
фото із відкритих джерел

Росіяни бояться ударів з боку НАТО по своїй флотилії 

У відповідь на розширення НАТО на Балтиці Росія відправить частину Балтійського флоту на Ладозьке озеро. Про це розповіло джерело в Міноборони країни-агресора, пишуть росЗМІ.

За словами джерела, йдеться про переведення в акваторію озера малих ракетних кораблів проекту 22800 «Каракурт» та 21631 «Буян-М». Остаточне рішення про їхнє постійне розгортання на Ладозькому озері ще не ухвалено, але військові вивчили гідрографічну інформацію та проаналізували можливі загрози з боку супротивника. Також кораблі вже перевірили маршрути та здійснили маневри на озері, зазначив співрозмовник.

«Це цілком здорова військово-технічна відповідь на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО», – каже військовий історик Дмитро Болтенков. Він нагадав, що за часів Великої Вітчизняної війни на Ладозькому озері дислокувалася Ладозька флотилія. Крім того, за його словами, цей район не так добре відомий розвідці НАТО.

«Каракурти» – платформи для розміщення різного виду озброєнь, в перспективі вони, можливо, отримають гіперзвукові ракети «Циркон», – зазначив Болтенков, додавши, що це «хороша ідея» – забезпечити стрілянину за цілями НАТО за допомогою «Каракуртів» та «Буянів».

«Ладозьке озеро глибше Балтійського моря. При цьому озброєння малих ракетних кораблів має значну дальність», – каже військовий експерт, капітан першого рангу Василь Дандикін.

Від озера до кордону з Фінляндією – 40 км. Дальність польоту крилатих ракет «Калібр», якими озброєні «Каракурти», становить понад 1,5 тис. км. При цьому в Ладозькому озері російські кораблі будуть прикриті від ВМС країн НАТО на Балтиці.

Однак, як зазначав командир МРК «Радянськ», «Каракурти» не призначені для проходу річками і в акваторію Ладозького озера мають доставлятися буксирами Невою. Крім цього, Ладозьке озеро – прісне, і треба ще з'ясувати, як у довгостроковій перспективі поведуться у прісній воді кораблі.

Після вступу Фінляндії та очікуваного приєднання Швеції до НАТО військовий альянс отримає повний контроль над Балтикою. «П'ятьма підводними човнами ми можемо закрити Балтійське море. Цікаві області ми закриваємо своїми радарами і зброєю», – говорив командувач Першої підводної флотилією Швеції Фредерік Лінден.

Приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції суттєво змінить баланс сил на Балтиці, зазначав старший науковий співробітник IISS Нік Чайлдс. «Балтійському флоту Росії буде дуже складно вільно діяти. Хоча він все одно може становити небезпеку для НАТО», – наголосив експерт.

До слова, після звільнення Криму від окупантів Росія зможе залишити свій флот у Чорному морі – на базах, розташованих на російській території. Про це розповів  речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в коментарі «Радіо Свобода».

Речник ВМС додав, що перебування ворожого флоту в акваторії Чорного та Азовського морів – постійний фактор небезпеки.

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Теги: росіяни Балтія Фінляндія військові озброєння Міноборони росія

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