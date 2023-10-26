Бійці ЦАХАЛу звернулися до українських воїнів (відео)

Бійці армії Ізраїлю викладали кадри зі словами підтримки на адресу дружньої країни та її народу

Солдат ізраїльської армії ЦАХАЛ висловили підтримку українським воїнам та висловили впевненість у перемозі над злочинними режимами, що розпочали війну в Україні та Ізраїлі. Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це відео – відповідь від військовослужбовців армії оборони Ізраїлю воїнам Збройних Сил України, які раніше викладали кадри зі словами підтримки на адресу дружньої країни та її народу. «Слава Україні! Героям Слава!», – йдеться у коментарі публікації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, раніше розвідка Міноборони повідомила, що під час офіційних зустрічей терористи ХАМАСу домовилися із Росією щодо передачі зброї, зокрема йдеться про стрілецьке піхотне озброєння. Окрім того, представник ГУР Юсов підтвердив, що Росія навчає арабських інструкторів влучати по ізраїльській техніці з FPV-дронів.

Також соратник Нетаньягу різко пригрозив Кремлю за підтримку ХАМАСу та Ірану