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Володимир Єрмоленко Президент Українського ПЕН

Кожна нова війна у світі відвертатиме увагу від російської агресії проти України

glavcom.ua
Українські військові б'ються за майбутнє своєї країни
фото: ЗСУ

У 2022-му нам говорити про свій біль було неймовірно боляче, і неймовірно складно

Кожна нова війна – це трагедії, це людські смерті, це горе, але якщо ти дивишся на горе з екранів тб чи телефонів, тебе воно зачіпатиме більше, якщо воно «нове».

Чи є небезпека, що наша війна перетвориться для світу на ще одну «forgotten war», на забуту війну? Як це сталося з війною, що почалася у 2014-му – десь біля 2017-го? Так, ця небезпека є. Частково це вже стається. Хоч як дико це звучить після Бучі, Ізюма, Маріуполя, Бахмута.

У 2022-му нам говорити про свій біль було неймовірно боляче, і неймовірно складно – але водночас у чомусь просто. Ми говорили, як є. Нас слухали, бо ми говорили, як є.

У 2023-му це стає складніше.

У 2024-му буде ще складніше.

У 2025-му...

Тому нам завжди варто, на мою думку, ставити собі питання, чи правильно ми робимо те, що робимо.

Чи наші дії і слова збільшують підтримку України у світі чи зменшують.

Чи вони наближають нас до більших постачань зброї, довгострокових рішень на підтримку України, змін парадигм – чи ні.

Чи збільшуємо ми своїми діями, думками, висловлюваннями, кількість наших союзників – чи зменшуємо.

Чи робимо себе більш зрозумілими – чи менш зрозумілими.

Чи робимо так, щоб люди з далеких країн могли з нами ідентифікуватися емоційно та інтелектуально – чи навпаки, відчужуємо їх від себе.

Чи згуртовуємо свою власну спільноту, попри відмінності в ставленні до деяких питань – чи навпаки сіємо розбрат і фрагментацію.

Якщо ми критикуємо своїх друзів, партнерів, попутників – чи робимо ми це у спосіб, яких їх до нас наближає чи їх від нас віддаляє.

Чи говоримо ми розумом – а не лише емоцією та досвідом, хоч якими болючими вони є.

Чи можемо ми бути голосом для інших, хто страждає і бореться, а не лише голосом себе.

Чи маємо ми концепцію світу майбутнього, з якою можуть ідентифікуватися інші люди та спільноти.

Чи робимо ми просту вправу – поставити себе на місце інших і подивитися на себе очима інших.

Це все питання, які не матимуть однозначної відповіді. Але важливо, мені здається, щоб ми їх собі задавали.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Україна

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