Росіяни жаліються, що гра Stalker 2 в топах продажів, значну частину купили саме російські геймери

Українські розробники гри Stalker 2 Серце Чорнобиля пообіцяли передати значну частину грошей від продажей на ЗСУ

Українська комп'ютерна гра Stalker 2: Серце Чорнобиля стала однією з найбільш продаваних ігор у світі. Після офіційного релізу, гра, розроблена українською студією GSC Game World, здобула визнання геймерів та критиків, потрапивши в топ-продажів на платформі Steam.

Незважаючи на величезний успіх, деякі користувачі з Росії не можуть приховати свого розчарування, і почали активно обговорювати гру в чаті Steam. Вони скаржаться на те, що українські розробники обіцяли значну суму від продажу Stalker 2 передати на допомогу Збройним Силам України. Такі заяви лише додатково підкреслюють важливість підтримки, яку отримує Україна в умовах повномасштабної війни.

Протягом свого розвитку Stalker 2 продовжує демонструвати високий рівень інтересу серед міжнародної аудиторії, підкреслюючи важливу роль української індустрії відеоігор на світовій арені.

Варто сказати, що гру Stalker 2 можуть повністю заборонити на території Росії, та ввести кримінальну відповідальність за її покупку. Про це, за інформацією російських ЗМІ, розповів заступник голови комітету держдуми з інформполітики Антон Горєлкін.

Зі слів Горєлкіна, причина полягає у тому, що українська студія GSC Game World підтримує Збройні сили України. На додачу він вважає, що у грі можна буде знайти «протиправну» інформацію, як от «виправдання тероризму» чи «розпалювання міжнародної ворожнечі».

Нагадаємо, українські інтернет-провайдери повідомили про тимчасові перебої з мережею ввечері 20 листопада. Причиною стало масове завантаження довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2, яке перевантажило інфраструктуру деяких операторів.