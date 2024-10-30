Україна наполягатиме на участі західних військ у війні? Заява президента

Зеленський: Всі ставляться до цього скептично й дуже обережно

Україна не буде наполягатиме на участі військ іноземних партнерів у війні, попри те, що Росія залучила північнокорейських військових. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам країн Північної Європи.

«Я знаю, що всі ставляться до цього скептично й дуже обережно. І ми ніколи не наполягали, ніколи не проштовхували цю ідею й ніколи не говорили про неї детально. Я маю на увазі, що це дуже небезпечно», – президент про участь іноземних військ у війні проти Росії.

Зеленський зауважив, що Україна не може порушувати цю тему, адже через це можна втратити іншу підтримку.

«Ми не можемо порушувати цю тему. Це не може бути лише нашою публічною волею, тому що інакше це може зруйнувати всю іншу підтримку, і ми не можемо ризикувати втратою підтримки, як ми вже маємо», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, СNN інформувало, що невелика кількість солдатів КНДР уже перебуває на території України.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу.

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби.