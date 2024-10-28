Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден відреагував на перекидання військових КНДР до Росії

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Байден відреагував на перекидання військових КНДР до Росії
Президент Джо Байден назвав підтримку Північною Кореєю Росії в Україні «дуже небезпечною»
фото: www.anews.com.tr

Байден  назвав «дуже небезпечним» перекидання військових Північної Кореї до Росії

Президент США Джо Байден відреагував на підтверджені Пентагоном та НАТО повідомлення про відправлення військових КНДР до Росії, звідки вони можуть вирушити для участі у війні проти України.  Про це повідомляє AFP.

На запитання журналістів у Нью-Каслі, штат Делавер про те, як президент США оцінює присутність північнокорейських військ у Росії, Байден після голосування на президентських виборах сказав: «Це дуже небезпечно».

Чинний президент США також згадав повідомлення ЗМІ про те, що опонент Камали Гарріс Дональд Трамп нібито говорив із Володимиром Путіним після того, як пішов з Білого дому.

Нагадаємо, Північна Корея направила близько 10 тис. військових до Росії для навчань та участі у війні РФ проти України. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, пише АР. 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав негайно зняти обмеження на далекобійні удари по Росії після підтвердження в Північноатлантичному альянсі інформації про присутність військ КНДР на території країни-агресора. 

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

Читайте також:

Теги: росія США Джозеф Байден Північна Корея Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Поїхати за кордон і проігнорувати потужний ураган, який насувається на Флориду і східне узбережжя США, Байден не міг»
Пристрасті по Рамштайну і Байдену
10 жовтня, 07:27
Робін Вагенер
Депутат Бундестагу Робін Вагенер: Дозволити Україні бити по Росії – це ефективніше і дешевше Інтерв'ю
2 жовтня, 14:17
Марк Рютте заявив, що потрібно зміцнювати позицію України
Перемовини з РФ. Генсек НАТО повідомив, хто прийматиме рішення щодо умов миру
8 жовтня, 21:31
Основні новини ночі, 16 жовтня
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
16 жовтня, 07:00
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про можливе співробітництво з Україною
Естонія хоче купувати українську військову продукцію: що може стати на заваді
13 жовтня, 19:13
Єврорада представила документ про підтримку України
Європейська рада оприлюднила висновки по «українському питанні»
18 жовтня, 02:15
У 2023 році Павелецька розсекретила роман з Кулебою
Міністр Кулеба пішов у прийми до нової коханої
22 жовтня, 19:42
Рішення про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній підтримав 261 депутат
Скасування переходу на літній час: чи підпише Зеленський законопроєкт
24 жовтня, 13:11
ійськовий парад на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні, 15 квітня 2012 року
Розвідка повідомила, коли Росія почне застососувати військових КНДР на фронті
25 жовтня, 13:21

Політика

Байден відреагував на перекидання військових КНДР до Росії
Байден відреагував на перекидання військових КНДР до Росії
Понад 3 тис. військових КНДР почали злагодження на Курщині
Понад 3 тис. військових КНДР почали злагодження на Курщині
Байден достроково проголосував на виборах президента (відео)
Байден достроково проголосував на виборах президента (відео)
У Тбілісі незгодні з результатами виборів вийшли на протести (відео)
У Тбілісі незгодні з результатами виборів вийшли на протести (відео)
Проросійська кандидатка, яка посіла четверте місце на виборах у Молдові, звернулася до виборців
Проросійська кандидатка, яка посіла четверте місце на виборах у Молдові, звернулася до виборців
«Рух маятника»: прем'єрка Литви відреагувала на підсумки виборів
«Рух маятника»: прем'єрка Литви відреагувала на підсумки виборів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2024
19K
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
17K
Ще один керівник МСЕК після скандалу йде у відставку
16K
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність
11K
Що відбувається з економікою Росії і коли чекати на її крах

Новини

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 06:00
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
28 жовтня, 14:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua