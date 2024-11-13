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З'явилися перші фото нового російського гелікоптера НВ.17

Наталія Порощук
glavcom.ua
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З'явилися перші фото нового російського гелікоптера НВ.17
Російський НВ.17 буде гелікоптером середнього класу
фото: Fighterbomber

Гелікоптер планують оснастити «гібридною силовою установкою»

У 2027 році в Росії має здійснити свій перший політ новий вертоліт НВ.17. Наразі роботи знаходяться на етапі технічного проєктування. Про це повідомляють росЗМІ.

Вертоліт НВ.17 належатиме до середнього класу і буде оснащений «сучасною радіоелектронікою». Цей гелікоптер зможе використовуватися як для перевезення особового складу і вантажів, так і для вогневої підтримки.

Повідомляється, що НВ.17 планують оснастити «гібридною силовою установкою», а також комбінованою системою управління. Розраховується, що на основному запасі палива вертоліт зможе залишатися в повітрі до семи годин, а 50 км подолати приблизно за сім хвилин.

Нагадаємо, що російська армія отримала нову партію бронетехніки від Streit Group – виробника з ОАЕ. Про це повідомляє військово-технічний портал Defence Blog із покликаннями на нещодавні відеоматеріали, поширені в соцмережах.

Також аналітики за допомогою супутникових знімків зафіксували, що росіяни почали вилучати з військових складів броньовані автомобілі БРДМ-2. Це свідчить про те, що окупантам на фронті не вистачає броньованих машин.

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Теги: гелікоптер росія росіяни військова техніка фото

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