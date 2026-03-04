Головна Світ Соціум
4 березня 2026 року по всій Росії звучить повітряна тривога

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
4 березня 2026 року по всій Росії звучить повітряна тривога
Перевірки систем оповіщення у РФ проводяться двічі на рік
фото: Уніан

Росія готує всі регіони до війни

Перевірка систем оповіщення цивільної оборони відбудеться сьогодні в більшості регіонів Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

«Планова масштабна перевірка систем оповіщення населення проводиться в суб'єктах Росії. Система оповіщення призначена для своєчасного доведення сигналу до населення при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру», – наголошує МНС.

Протягом дня будуть увімкнені електросирени і гучномовці, в ефірі загальноросійських теле- і радіоканалів з'явиться інформаційне повідомлення. Також інформація про перевірку буде доступна в мобільному додатку «МНС Росії».

Зазначається, що перевірки систем оповіщення проводяться двічі на рік.

Нагадаємо, пізно ввечері, 3 березня, у російському Волгограді пролунала серія вибухів. Місто опинилось під атакою дронів. За повідомленнями місцевих пабліків, було чутно щонайменше 10 гучних вибухів у південній та північній частинах міста.

Зокрема, минулого місяця Волгоград та місто Волзький опинилися під масованою атакою безпілотників. Місцеві сили протиповітряної оборони працювали протягом кількох годин, а після опівночі мешканці повідомляли про численні вибухи в різних районах області. Росіяни стверджують, що було знищено близько десяти повітряних цілей.

