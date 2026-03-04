Держдеп США прокоментував іранську атаку на консульство в Дубаї

У Держдепі підтвердили, що інформації про постраждалих немає

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив атаку Ірану на консульство в Дубаї, пише «Главком».

Рубіо заявив, що безпілотник влучив безпосередньо поблизу будівлі. За його словами, іранський дрон влучив у автостоянку біля консульства США в Дубаї. Унаслідок цього виникла пожежа, яка була швидко локалізована.

Як повідомлялось, увечері, 3 березня, Іран вдарив безпілотником поблизу консульства США в Дубаї.

Нагадаємо, з 28 лютого на 1 березня Дубай зіткнувся з безпрецедентною атакою, яка зруйнувала репутацію міста як безпечного світового центру. Масований удар іранськими безпілотниками «шахед» та балістичними ракетами прийшовся не по військових об'єктах, а безпосередньо по серцю мегаполіса.

За повідомленнями Bloomberg, те, що починалося як чергове загострення в регіоні, переросло у прямі влучання в елітні готелі, житлові квартали та критичну транспортну інфраструктуру найбагатшого міста ОАЕ.