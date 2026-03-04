Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ звинуватила Україну в атаці на газовий танкер у Середземному морі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ звинуватила Україну в атаці на газовий танкер у Середземному морі
30 членів екіпажу танкера є громадянами РФ, їх евакуювали
фото: соцмережі

Російський газовоз у Середземному морі було атаковано

Міністерство транспорту РФ підтвердило атаку на російський газовоз у Середземному морі. Судно Arctic Metagaz, що прямувало з Мурманська було атаковане 3 березня в безпосередній близькості від територіальних вод Мальти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське відомство.

У заяві стверджується, що напад нібито було скоєно з узбережжя Лівії українськими безекіпажними катерами. «Завдяки злагодженим діям мальтійських і російських рятувальних служб всі 30 членів екіпажу, громадяни Росії, врятовані», – зазначається далі.

У Москві також заявили про «акт міжнародного тероризму і морського піратства», а також «грубе порушення основоположних норм міжнародного морського права». Крім того, російська влада звинуватила країни ЄС у «потуранні» таким діям і закликала міжнародну спільноту виступити з оцінкою інциденту.

Нагадаємо, у Середземному морі сталася пожежа на танкері для перевезення скрапленого природного газу Arctic Metagaz, який ходить під російським прапором і перебуває під санкціями США та Великої Британії. За даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, останній сигнал про місцезнаходження танкер передав 2 березня поблизу узбережжя Мальти.

До слова, біля узбережжя Туреччини танкери Kairos та Virat, які належать до «тіньового флоту» РФ, зазнали пошкоджень.

Читайте також:

Теги: росія флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (ліворуч) з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном (праворуч)
Нафтопровід «Дружба» та політична імпотенція Європи. Чого чекати Україні?
27 лютого, 19:30
Президент Володимир Зеленський виношує ідею закріплення мирної угоди на референдумі. Але його терміни – поки в тумані війни
Референдум про мир з Росією. Розмова з соціологом про те, на що готові піти українці
18 лютого, 14:20
Атака на Україну, вибухи у РФ, нові заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у РФ, нові заяви Трампа: головне за ніч
5 лютого, 05:32
Задимлення після вибухів у Сочі
Безпілотники атакували Краснодарський край та окупований Крим
15 лютого, 02:26
Помічний Путіна Володимир Мединський очолить російську делегацію на переговорах у Женеві
ЗМІ: Швейцарія гарантувала безпечний проліт делегації РФ до Женеви
16 лютого, 02:46
Популярний гречаний мед в Росії може повністю зникнути з полиць уже до кінця лютого
Медова криза в РФ: чому солодкий продукт стає дефіцитом
16 лютого, 11:22
Китай захопить російську територію: Каспаров назвав умову
Китай захопить російську територію: Каспаров назвав умову
17 лютого, 12:09
Франція викрила російську кампанію з фейками проти Макрона
РФ спробувала втягнути Макрона у справу Епштейна
6 лютого, 15:19
Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що Зінькова було ліквідовано 27 лютого 2026 року
ЗСУ на фронті ліквідували тренера з боксу: родина окупанта збирає кошти, щоб повернути тіло
Сьогодні, 11:30

Соціум

Підводний човен атакував іранське судно біля Шрі-Ланки: понад 100 людей зникли безвісти
Підводний човен атакував іранське судно біля Шрі-Ланки: понад 100 людей зникли безвісти
РФ звинуватила Україну в атаці на газовий танкер у Середземному морі
РФ звинуватила Україну в атаці на газовий танкер у Середземному морі
США розпочали військову операцію в Еквадорі (відео)
США розпочали військову операцію в Еквадорі (відео)
4 березня 2026 року по всій Росії звучить повітряна тривога
4 березня 2026 року по всій Росії звучить повітряна тривога
США заявили про суттєві втрати військово-морських сил Ірану
США заявили про суттєві втрати військово-морських сил Ірану
Росіяни збили власний вертоліт у Ростовській області
Росіяни збили власний вертоліт у Ростовській області

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua