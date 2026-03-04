РФ звинуватила Україну в атаці на газовий танкер у Середземному морі

Російський газовоз у Середземному морі було атаковано

Міністерство транспорту РФ підтвердило атаку на російський газовоз у Середземному морі. Судно Arctic Metagaz, що прямувало з Мурманська було атаковане 3 березня в безпосередній близькості від територіальних вод Мальти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське відомство.

У заяві стверджується, що напад нібито було скоєно з узбережжя Лівії українськими безекіпажними катерами. «Завдяки злагодженим діям мальтійських і російських рятувальних служб всі 30 членів екіпажу, громадяни Росії, врятовані», – зазначається далі.

У Москві також заявили про «акт міжнародного тероризму і морського піратства», а також «грубе порушення основоположних норм міжнародного морського права». Крім того, російська влада звинуватила країни ЄС у «потуранні» таким діям і закликала міжнародну спільноту виступити з оцінкою інциденту.

Нагадаємо, у Середземному морі сталася пожежа на танкері для перевезення скрапленого природного газу Arctic Metagaz, який ходить під російським прапором і перебуває під санкціями США та Великої Британії. За даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, останній сигнал про місцезнаходження танкер передав 2 березня поблизу узбережжя Мальти.

До слова, біля узбережжя Туреччини танкери Kairos та Virat, які належать до «тіньового флоту» РФ, зазнали пошкоджень.