Іран атакував Катар, ОАЕ та Кувейт, чути вибухи в Дубаї та Досі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Іран атакував Катар, ОАЕ та Кувейт, чути вибухи в Дубаї та Досі
Ситуація в регіоні стрімко переросла у повномасштабний воєнний конфлікт
Свідки в катарській столиці повідомили про серію вибухів, що струсили місто

Ситуація в регіоні стрімко переросла у повномасштабний воєнний конфлікт. Після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки. Повідомляється про вибухи в столицях Катару та ОАЕ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ракети було випущено по Катару, Бахрейну, Кувейту та ОАЕ.

Свідки в катарській столиці повідомили про серію вибухів, що струсили місто.

Найдраматичніша ситуація розгортається в Дубаї та Абу-Дабі. Reuters повідомляє про звуки вибухів в обох мегаполісах.

«Міністр закордонних справ Ірану заявив, що відповіддю Ірану будуть атаки на всі військові бази США в регіоні, повідомляє Міністерство закордонних справ Іраку. Напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що Іран атакував кілька американських баз у Кувейті, ОАЕ, Катарі та Бахрейні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Іран завдав удару балістичними ракетами по логістичному об’єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Йдеться про сервісний центр П’ятого флоту США, розташований у Перській затоці.

Бахрейн заявив, що ракетного удару зазнав сервісний центр United States Fifth Fleet, який базується в країні та відповідає за операції США в Перській затоці. Повідомляється про повітряну тривогу та вибухи. На тлі атаки Катар, Кувейт та ОАЕ закрили свій повітряний простір для цивільних польотів. В Абу-Дабі повідомили про перехоплення іранських ракет та вибухи. У регіоні фіксують масові затримки та скасування рейсів.

Як відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив із екстреним відеозверненням до нації, у якому офіційно підтвердив початок масштабної військової операції під назвою «Рев лева». За словами голови уряду, удари Ізраїлю та США спрямовані на «усунення екзистенційної загрози», яку становить терористичний режим Тегерана для всього людства.

До слова, Іран атакував балістичними ракетами Ізраїль. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила запуск балістичних ракет з боку Ірану у відповідь на ранкові превентивні удари коаліції.

