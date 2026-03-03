Іран атакував консульство США в Дубаї (відео)

Стовп диму здійнявся над будівлею після іранської атаки

Внаслідок атаки ніхто не постраждав

Увечері, 3 березня, Іран вдарив безпілотником поблизу консульства США в Дубаї. Про це повідомляють місцеві медіа, а очевидці діляться кадрами у соціальних мережах, пише «Главком».

Після атаки БпЛА виникла пожежа. За даними влади, відповідні служби «загасили невелику пожежу». Також зазначається, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, з 28 лютого на 1 березня Дубай зіткнувся з безпрецедентною атакою, яка зруйнувала репутацію міста як безпечного світового центру. Масований удар іранськими безпілотниками «шахед» та балістичними ракетами прийшовся не по військових об'єктах, а безпосередньо по серцю мегаполіса.

За повідомленнями Bloomberg, те, що починалося як чергове загострення в регіоні, переросло у прямі влучання в елітні готелі, житлові квартали та критичну транспортну інфраструктуру найбагатшого міста ОАЕ.