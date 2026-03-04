Головна Світ Соціум
США розпочали військову операцію в Еквадорі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
США розпочали військову операцію в Еквадорі (відео)
Міністерство оборони Еквадору заявило, що співпрацює зі США в рамках «наступальної» операці
Операція спрямована на боротьбу з незаконним обігом наркотиків

Еквадорські та американські війська розпочали спільні операції з боротьби з наркотрафіком в Еквадорі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Південне командування США заявило, що ця операція була спрямована на боротьбу з незаконним обігом наркотиків.

Міністерство оборони Еквадору заявило, що співпрацює зі США в рамках «наступальної» операції, додавши, що деталі є секретними. Ця заява з'явилася після того, як президент Еквадору Даніель Нобоа в понеділок повідомив, що його уряд проведе в березні спільні операції зі США та іншими союзниками, назвавши ці заходи «новою фазою боротьби з наркотероризмом і незаконним видобутком корисних копалин».

«Нова оперативна група під керівництвом американських військових, що спеціалізується на зборі розвідданих про наркокартелі, відіграла важливу роль у мексиканській військовій операції, в результаті якої минулого місяця було вбито невловимого кримінального авторитета Немесіо Осегера, відомого під прізвиськом Ель Менчо. Це стало найбільшим ударом по картельній верхівці за останні щонайменше десять років», – пише видання.

Нагадаємо, унаслідок військової операції в Мексиці вбили лідера впливового картелю «Нове покоління Халіско» (CJNG) Немесіо Рубена Осегеру Сервантеса, більш відомого як Ель Менчо.

США розпочали військову операцію в Еквадорі (відео)
США розпочали військову операцію в Еквадорі (відео)
