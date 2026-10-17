Зеленський: У нас покращилися стосунки з Польщею

Зеленський уперше за кілька місяців знову скористався аеропортом Жешува для закордонної поїздки

Глава держави відповів на запитання, з чим пов'язане повернення до використання ним польського аеропорту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відносини між Україною та Польщею останнім часом покращилися. Глава держави подякував польському народу, прем'єр-міністру та командам обох країн за підтримку й спільну роботу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням його заяву під час спілкування з журналістами.

Президент позитивно оцінив свою зустріч із прем'єр-міністром Польщі та наголосив на важливості подальшого зміцнення співпраці між державами. «Для нас дуже важливо зараз бути разом, ворог один – Росія. І вона дуже занепокоєна тим, що в України і Польщі сильний союз. Нам треба тільки посилювати наші відносини і будь-які проблемні рішення намагатися вирішувати спокійніше. І навіть дуже складні речі ми вирішимо», – сказав Зеленський.

За словами глави держави, Москва зацікавлена в послабленні українсько-польського партнерства, оскільки сильний союз двох країн суперечить інтересам Росії. Зеленський підкреслив, що навіть найскладніші питання у відносинах між Києвом і Варшавою необхідно розв'язувати шляхом спокійного діалогу. Президент додав, що основою взаємовигідної співпраці мають залишатися взаємна повага та спільна зацікавленість у безпеці Європи.

Нагадаємо, 14 жовтня президент України Володимир Зеленський уперше з червня скористався польським аеропортом Жешува для закордонної поїздки. Звідти глава держави вирушив до Лондона.

Раніше Зеленський змінив звичний маршрут закордонних візитів на тлі загострення відносин між Києвом і Варшавою.

Наприкінці травня та на початку червня між країнами виник дипломатичний конфлікт через рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого орла. Причиною стало присвоєння одному з українських військових підрозділів назви на честь героїв УПА. У відповідь Зеленський повернув польську нагороду поштою.

Після цього президент України здійснював закордонні поїздки переважно через аеропорти Молдови та Румунії. Водночас Міністерство закордонних справ України заперечували політичні мотиви зміни маршруту, а польський прем'єр-міністр Дональд Туск наголошував, що аеропорт Жешува залишався відкритим для Зеленського.