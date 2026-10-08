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Російська влада зробила заяву про карантин після підозри на чуму

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Російська влада зробила заяву про карантин після підозри на чуму
Карантин також запроваджували в лікарні Шелехова та інших медичних закладах Іркутська
фото: росЗМІ

В Іркутській області завершили протиепідемічні заходи після смерті співробітниці протичумного інституту

В Іркутській області Росії зняли карантинні обмеження, які запровадили після смерті 28-річної співробітниці місцевого протичумного інституту Дар'ї Шипілової. Російська влада заявляє, що небезпечних патогенів у результатах досліджень не виявили. Про завершення протиепідемічних заходів повідомив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв, повідомляє «Главком».

За його словами, фахівці завершили комплекс профілактичних заходів, а медичне спостереження за контактними особами припинили.

«Порушень стану здоров'я, пов'язаних з інфекційною патологією, не виявлено. Результати майже 5 тис. лабораторних досліджень не виявили жодних небезпечних патогенних мікроорганізмів. Карантин знято. Працюємо у звичному режимі», – заявив представник країни-агресора.

За даними російської влади, карантинні заходи ввели після смерті співробітниці Іркутського науково-дослідного протичумного інституту. Раніше Роспотребнадзор повідомляв, що жінці діагностували пневмонію невстановленої етіології. Під час розширених досліджень нібито не виявили мікроорганізмів, пов'язаних із її професійною діяльністю.

Після смерті жінки під медичним спостереженням перебували близько 200 людей, які контактували з нею. Карантин також запроваджували в лікарні Шелехова та інших медичних закладах Іркутська. На Іркутському алюмінієвому заводі у Шелехові раніше вводили масковий режим.

Ситуація набула розголосу через повідомлення про можливе зараження легеневою чумою. При цьому офіційно випадків чуми в Іркутській області не підтверджували. Роспотребнадзор також спростував інформацію про нібито другий випадок зараження серед контактних осіб.

Варто нагадати, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запросила у російської влади додаткову інформацію про повідомлення щодо другого працівника Іркутського протичумного інституту з пневмонією невстановленого походження.

Зазначимо, Росія розслідує смерть 28-річної лаборантки Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру та Далекого Сходу. Жінка померла 2 жовтня від «пневмонії невідомої етіології». Після її смерті майже 200 людей було поміщено під медичне спостереження. Фахівці проводять лабораторні дослідження, щоб встановити причину захворювання.

На тлі ситуації виникли побоювання, що йдеться про легеневу форму чуми, однак підтвердження цьому наразі немає Російські чиновники у сфері охорони здоров'я повідомили ВООЗ, що випадків чуми в Іркутську не зафіксовано.

Росспоживнагляд також заявляв, що санітарно-епідеміологічна ситуація в Іркутську та Шелехові залишається стабільною. За даними відомства, у зразках померлої не виявили збудників, пов'язаних із її роботою в лабораторії. Водночас російська сторона не повідомила, що саме спричинило пневмонію та смерть лаборантки. Серед контактних осіб виявили два випадки Covid-19 та два випадки риновірусної інфекції. Чи пов'язані вони зі смертю працівниці інституту, невідомо.

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Теги: росія чума здоров'я карантин

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