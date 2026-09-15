Кім Чен Ин заявив про «перемогу» Росії у війні проти України

Лідер КНДР пообіцяв Путіну поглиблювати співпрацю між країнами

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що переконаний у перемозі Росії у нинішній «священній війні», яку назвав боротьбою за безпеку країни та міжнародне правосуддя. Видання Reuters зазначає, що це формулювання, ймовірно, стосується війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Кім Чен Ин направив Володимиру Путіну послання у відповідь на привітання російського президента з нагоди 78-ї річниці заснування Північної Кореї. У листі глава КНДР заявив про прагнення розширювати та поглиблювати спільну роботу з Москвою.

За словами Кім Чен Ина, уряд Північної Кореї має намір розвивати співпрацю з Росією «всебічним чином». Він назвав основою відносин дружбу, взаємну допомогу та союзницькі зв'язки між двома країнами.

«Я переконаний у перемозі Росії», – заявив Кім Чен Ин, назвавши це «священною війною за захист інтересів безпеки країни та міжнародного правосуддя». Reuters пов'язує цю заяву з війною РФ проти України. Лідер КНДР також пообіцяв Путіну «незмінну підтримку» та заявив про підтримку російського народу.

Північна Корея допомагає Росії у війні проти України

Заява Кім Чен Ина пролунала на тлі активного військового зближення Пхеньяна та Москви. Північна Корея вже направляла військовослужбовців до Росії для участі у війні проти України – за оцінками західних та південнокорейських посадовців, із кінця 2024 року туди могли бути направлені близько 14–15 тис. північнокорейських військових.

«Главком» писав, що Пхеньян продовжує постачати Москві озброєння: за оцінкою Південної Кореї, Росія вже отримала від КНДР понад 15 млн артилерійських боєприпасів, а також балістичні ракети малої дальності.

У квітні Кім Чен Ин публічно говорив про участь північнокорейських військових у бойових діях на боці Росії – тоді Пхеньян офіційно визнав роль своїх військовослужбовців у війні проти України.

Москва і Пхеньян розширюють військові зв'язки

Росія та Північна Корея підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство у червні 2024 року під час візиту Путіна до Пхеньяна – документ передбачає взаємну допомогу у разі агресії проти однієї зі сторін.

У квітні 2026 року Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея продовжуватиме всебічну підтримку політики Росії – Москва та Пхеньян тоді ж домовилися закріпити військову співпрацю на довгостроковій основі.

Поглиблення контактів відбувається не лише у військовій сфері: 7 вересня Росія та Північна Корея відкрили перший автомобільний міст через річку Туманну, який має збільшити вантажне та пасажирське сполучення між країнами.

Кім Чен Ин направив послання і Сі Цзіньпіну

Напередодні Кім Чен Ин передав подібне за змістом послання голові КНР Сі Цзіньпіну, у якому заявив про готовність працювати з Китаєм над подальшим розвитком традиційної дружби та просуванням спільної соціалістичної справи.

Путін і Сі Цзіньпін привітали Кім Чен Ина з 78-ю річницею заснування Північної Кореї 9 вересня. Російський президент у своєму посланні заявив про намір продовжувати тісну співпрацю з Пхеньяном та поглиблювати стратегічне партнерство.

Нагадаємо, навесні пропаганда КНДР вже вибудовувала цілу ідеологію навколо участі військових у «закордонних операціях»: Трудова партія у листі до молоді заявляла, що солдати, відправлені воювати на боці Росії, є прикладом для наслідування та гарантом зміцнення союзу з Москвою.