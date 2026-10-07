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ВООЗ вимагає від Росії пояснень щодо другого випадку загадкової пневмонії

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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ВООЗ вимагає від Росії пояснень щодо другого випадку загадкової пневмонії
ВООЗ з'ясовує, який збудник став причиною протиепідемічних заходів у Росії
фото: Associated Press, зображення, згенероване Ші

Повідомлення про другого хворого наразі залишаються непідтвердженими

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запросила у російської влади додаткову інформацію про повідомлення щодо другого працівника Іркутського протичумного інституту з пневмонією невстановленого походження. Про це пише Forbes, повідомляє «Главком».

ВООЗ вимагає пояснень

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що організація «активно стежить» за ситуацією після загадкової смерті співробітниці інституту. ВООЗ також намагається з'ясувати причину тяжкої пневмонії, від якої померла жінка, та встановити збудник, через який російська влада запровадила протиепідемічні заходи.

Крім того, організація запросила інформацію про «повідомлення щодо другого працівника з пневмонією невстановленого походження». Forbes зазначає, що, ймовірно, йдеться про непідтверджені повідомлення російських медіа про ще один випадок захворювання.

«Своєчасний, повний і прозорий обмін інформацією відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил має важливе значення для з'ясування суперечливих повідомлень та точної оцінки потенційних ризиків для громадського здоров'я», – йдеться у заяві ВООЗ.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, Росія розслідує смерть 28-річної лаборантки Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру та Далекого Сходу. Жінка померла 2 жовтня від «пневмонії невідомої етіології». Після її смерті майже 200 людей було поміщено під медичне спостереження. Фахівці проводять лабораторні дослідження, щоб встановити причину захворювання.

На тлі ситуації виникли побоювання, що йдеться про легеневу форму чуми, однак підтвердження цьому наразі немає Російські чиновники у сфері охорони здоров'я повідомили ВООЗ, що випадків чуми в Іркутську не зафіксовано.

Росспоживнагляд також заявляв, що санітарно-епідеміологічна ситуація в Іркутську та Шелехові залишається стабільною. За даними відомства, у зразках померлої не виявили збудників, пов'язаних із її роботою в лабораторії. Водночас російська сторона не повідомила, що саме спричинило пневмонію та смерть лаборантки. Серед контактних осіб виявили два випадки Covid-19 та два випадки риновірусної інфекції. Чи пов'язані вони зі смертю працівниці інституту, невідомо.

США вимагають від Росії більше інформації

За даними The Wall Street Journal, уряд США звернувся до Росії через недостатнє розкриття інформації про смерть дослідниці. Видання зазначає, що Вашингтон вважає брак подробиць порушенням міжнародних зобов'язань Росії у сфері охорони здоров'я.

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром має провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Відповідаючи на запитання, чи має американська розвідка інформацію про інцидент, Трамп сказав, що тривають «дуже глибокі дискусії», а більше подробиць адміністрація зможе повідомити згодом.

Державний секретар США Марко Рубіо натомість заявив, що інформація, яку надає Росія, поки залишається «досить обмеженою», та закликав Москву до прозорості. Причина смерті лаборантки досі залишається невідомою. 

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Теги: хвороба ВООЗ здоров'я росія чума

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