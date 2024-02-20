Росія активніше готуватиме школярів до вбивств українців: що зміниться з нового навчального року

З 1 вересня в школах країни-агресорки з'явиться урок «Основи безпеки та захисту Батьківщини»

Окупанти, які повернулися з війни, зможуть пройти перепідготовку й стати вчителями у школах

На російських школярів чекають виїзні військові збори, а уроки відвідуватимуть військовослужбовці, які повернулися з України. Про це повідомляють росЗМІ.

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З 1 вересня в школах країни-агресорки з'явиться урок «Основи безпеки та захисту Батьківщини». Про те, що входитиме в курс нового предмета, розповів міністр освіти Росії Сергій Кравцов. За його словами, буде посилено початкову військову підготовку, у межах якої школярі восьмих і десятих класів пройдуть виїзні військові збори.

«Ми хочемо, щоб урок був цікавий. Щоб зокрема на урок приходили бійці, які повернулися із зони «спеціальної військової операції». Тому що вони, як ніхто інші, можуть розповісти всю правду: що відбувається в зоні «СВО», – наголосив міністр освіти РФ.

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Кравцов заявив, що в одному з підвідомчих університетів створено центр «Вершина», який займатиметься перепідготовкою окупантів, які хочуть працювати в школі: для того, щоб вони могли отримати додаткову педагогічну освіту.

Нагадаємо, модуль у межах курсу «Основи безпеки життєдіяльності» включатиме навчання роботи з автоматами та ручними гранатами, а також використання засобів індивідуального захисту.

«Ці ініціативи підкреслюють дедалі більше мілітаризовану атмосферу в Росії під час війни, а також є (ймовірно навмисним) спогадом про Радянський Союз: подібне навчання було обов'язковим у школах до 1993 року», – зазначила британська розвідка.