Путін може відвідати КНДР найближчим часом – ЗМІ

Візит Путіна, який може відбутися перед президентськими виборами, стане його першим візитом до КНДР з липня 2000 року

Російський диктатор Володимир Путін готовий відвідати Пхеньян найближчим часом. Це може статися перед президентськими виборами у березні. Про це пише державне ЗМІ Північної Кореї KCNA.

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Путін під час зустрічі з міністром закордонних справ КНДР висловив «глибоку подяку» за запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина відвідати столицю КНДР.

«Уряд Північної Кореї готовий вітати найближчого друга корейського народу з найбільшою щирістю», – йдеться в повідомленні.

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Візит Путіна до Північної Кореї, який може відбутися перед президентськими виборами в Росії в березні, стане його першим візитом з липня 2000 року.

Дві країни зміцнюють зв’язки після вторгнення Росії в Україну. Обидва лідери зустрілися у вересні минулого року на космодромі «Східний» на Далекому Сході Росії під час візиту Кім Чен Ина.

Нагадаємо, Північна Корея вже передала Росії приблизно мільйон артилерійських снарядів різних калібрів. Відкритим залишається питання щодо передачі балістичних ракет.

Як повідомлялося, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

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Також представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук пояснив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.