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НАТО розпочало найбільші навчання за останні три десятиліття

Катерина Іванова
glavcom.ua
НАТО розпочало найбільші навчання за останні три десятиліття
«Це рекордна кількість військ, яку ми можемо задіяти і провести навчання по всьому Альянсу», - оголосив Крістофер Каволі
фото з відкритих джерел

У навчаннях Steadfast Defender, які триватимуть до кінця травня, будуть задіяні близько 90 тисяч людей

Північноатлантичний альянс розпочинає в понеділок, 22 січня, найбільші за останні десятиліття чотиримісячні військові навчання Steadfast Defender 2024 («Непохитний захисник»), які симулюватимуть конфлікт із «практично рівним противником». Про це повідомляє DW.

Останні подібні маневри НАТО відбулися у 1988 році.

У ньому візьмуть участь усі країни НАТО і країна-кандидат на вступ до Альянсу – Швеція. Маневри, які триватимуть до кінця травня, охоплять європейську територію від Норвегії до Румунії. За інформацією агентства dpa, сценарій маневрів Steadfast Defender – напад Росії на територію союзників, який приводить у дію статтю п'яту договору НАТО про колективну оборону.

У Steadfast Defender 2024 також візьмуть участь понад 50 кораблів – від авіаносців до есмінців, а також понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників і щонайменше 1,1 тисячі бойових машин, включно зі 133 танками і 533 бойовими машинами піхоти. Як заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Альянсу в Європі Крістофер Каволі, навчання покажуть, що НАТО може проводити та підтримувати складні операції на суші, морі, в повітрі, кіберпросторі та космосі «протягом кількох місяців, вздовж тисяч кілометрів, від Крайньої Півночі до Центральної та Східної Європи і в будь-яких умовах».

За словами голови Військового комітету НАТО Роба Бауера, такий масштаб навчань – це демонстрація нової готовності Альянсу.

Нагадаємо, Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією.

Стало відомо, що Німеччина приховує правду від партнерів по НАТО щодо своїх військових бюджетів.

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Теги: Швеція Німеччина військові навчання військові напад навчання конфлікт

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