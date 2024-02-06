Росія зробила черговий крок до тотальної мілітаризації освіти

Кремль постійно шукає нових способів впливу на молодь

1 лютого 2024 року російський міністр просвіти Сєрґєй Кравцов відвідав школу №703 Санкт-Петербурга, де разом із «учасником СВО» провів відкритий урок з «Основ безпеки і захисту Батьківщини». З 1 вересня цей предмет стане обов’язковим для учнів 8-11 класів по всій Росії та на окупованих нею українських територіях.

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Допризовна воєнна підготовка була започаткована в Росії у 1918 році, скасована у 1962-му, знову повернута у 1967-му і фактично скасована у 1990-му. Хоча закон 1998 року «Про військовий обов’язок» передбачав наявність початкової воєнної підготовки (ПВП) в школах, на практиці вона не викладалася. Однак в листопаді 2022 року повернення ПВП було анонсовано уже з 1 вересня наступного року.

Ідея про те, що предмет ОБЖ має змінюватися у воєнізованому ключі, обговорювалася на круглому столі «ОБЖ та ПВП у шкільній програмі» комітету з освіти Держдуми у червні 2023 року. Андрій Картаполов, голова комітету Держдуми з оборони, так пояснив необхідність оновлення шкільної програми: «Щоб школярі мали змогу отримати ази та уявлення про те, що таке служба в армії». Картаполов охарактеризував сучасних російських старшокласників як «інфантильних юнаків, багато в чому не готових до реального життя», висловивши сподівання, що оновлена програма ОБЖ усуне прогалини в їхній освіті.

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21 липня 2023 року Держдума ухвалила поправки до закону «Про освіту в РФ», які стосуються перейменування та зміни змісту уроків ОБЖ. А 19 грудня відповідний закон підписав Владімір Путін.

На першому етапі, у 2023/24 навчальному році, зміниться програма старого предмета – «Основ безпеки життєдіяльності». У десятому класі проходитимуть стройову підготовку та військове вітання, а також правила поводження з піхотним озброєнням (АК, РГД-5, Ф-1), дії у загальновійськовому бою та надання першої медичної допомоги. Крім того, на ОБЖ почнуть вивчати правові засади підготовки до військової служби. На другому етапі, з 1 вересня 2024 року, у школах почнуть викладати «Основи безпеки та захист Батьківщини».

Брак вчителів ОБЗБ будуть компенсувати за рахунок перекваліфікації «учасників СВО». Перший центр перепідготовки уже створений, повідомив Кравцов.

Новий підручник для 10-х класів із модулем «Початкова військова підготовка» вже готовий – його презентувало на початку червня 2023 року видавництво «Просвіта», а у відкритому доступі є методичні рекомендації до нього. За процесом створення посібника стежила професійний психолог – дочка глави Міноборони Росії Юлія Шойгу.

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Відповідно до вказівок у методичних рекомендаціях, у підручнику для 11-го класу більше розказано про призов: вік призовників, терміни служби, відстрочки, є й розділ про контрактну службу. За результатами 45-хвилинного уроку про призов в 11-класників має утворитися «сформованість російської громадянської ідентичності, патріотизму, почуття відповідальності перед Батьківщиною» та «ідейна переконаність, готовність до служіння та захисту Вітчизни, відповідальність за її долю».

Нарешті, в новому курсі передбачені робота з безпілотниками та стрільба бойовими патронами. На закупівлю автоматів Калашнікова, пістолетів Макарова, патронів, бронежилетів та іншого навчального інвентарю для кабінетів початкової військової підготовки російські школи уже витратили 240 млн рублів (на устаткування для кабінетів хімії – 64 млн, біології – 21 млн, фізики – 11 млн).

«Уроки ОБЖ десятиліттями були скоріше приводом для жартів, аніж значущою дисципліною. Наразі, з появою мілітаристського ухилу, предмет стає важливою частиною пропаганди. Міносвіти прямо формулює завдання курсу – навчити школярів пишатися Росією, розуміти її місце у світі, роль армії тощо. Викладати «Основи безпеки та захисту Батьківщини» будуть виключно лояльні владі люди, які розуміють і часто самі підтримують «патріотичний» ухил. Дефіциту викладачів не буде, цей предмет можна вести без педагогічної освіти, наприклад, після перепідготовки за курсами цивільної оборони та надзвичайних ситуацій», – прокоментував нововведення для Радио Свобода глава «Альянса учителей» Данііл Кен.

Під час відкритого уроку 1 лютого цього року Кравцов розкрив нові деталі «Основ». По-перше, викладання відбуватиметься не лише у старших класах, а починаючи вже з 8-го класу. По-друге, на предмет відводитиметься один урок на тиждень, а навчальні збори з практичною підготовкою відбуватимуться додатково. По-третє, учні також вивчатимуть питання інформаційної безпеки та протидії фейкам.

Проведення відкритого уроку міністром та «учасником СВО», а також анонсування нововведень є черговим кроком на шляху до тотальної мілітаризації шкільної освіти. Загальний курс на мілітаризацію був взятий ще 2014 року, а з 2022 року прискорився. Уже запроваджені кадетські класи у загальноосвітніх школах, встановлюються «Парти героїв» у кабінетах та меморіальні дошки «учасникам СВО» на фасадах, ведеться воєнна пропаганда на масових шкільних заходах, мілітаризуються літні дитячі табори а «СВО» викладається в курсі історії Росії та впроваджується до підручників. Повернення допризовної воєнної підготовки є формуванням своєрідного «стрижня», на який «нанизуватимуться» інші заходи з мілітаризації шкіл.

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Оскільки молодь (а особливо неповнолітні школярі) є найменш охопленою телевізійною пропагандою групою населення Росії, Кремль постійно шукає нових способів впливу на неї. Політизація та мілітаризація шкільної освіти за радянським зразком є головними інструментами поширення кремлівської ідеології серед учнівської молоді.

На сьогодні ніщо не вказує на: а) відмову Кремля від свої ідеології («держава-цивілізація», «Росія в кільці ворогів», «превентивна СВО»), та б) опанування нових інструментів пропаганди. Тому слід очікувати, що тренд на політизацію та мілітаризацію школярів прямо під час освітнього процесу в найближчому майбутньому лише посилюватиметься. І якщо в короткостроковій перспективі ефект від цих дій буде незначним, то за 4-5 років Кремль отримає додаткові когорти більш лояльної молоді, придатної для використання у воєнних діях.