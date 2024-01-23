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Чи може Росія напасти на НАТО? Розвідка прокоментувала

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи може Росія напасти на НАТО? Розвідка прокоментувала
Росія готується до можливого протистояння з НАТО
колаж: golos.com.ua

Андрій Юсов: «РФ справді є загрозою для безпеки в Європі та НАТО»

Російська Федерація становить загрозу для безпеки в Європі та країнах НАТО, на це вказують деякі моменти. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Розвідка має інформацію, і звичайно, ті сигнали, які оприлюднюються, в тому числі експертами міжнародних ЗМІ. Вони констатують той факт, що РФ справді є загрозою для безпеки в Європі та НАТО», – повідомив Юсов.

За словами представника розвідки, світ реагує на ці сигнали, а українські партнери в рамках міжнародної коаліції посилюються належним чином.

Раніше видання Bild написало, що збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року. У секретному документі Міноборони Німеччини докладно викладає можливий «Шлях до конфлікту» між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

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Теги: НАТО росія війна напад

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