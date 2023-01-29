Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Для чого РФ повертає у школи військову підготовку: пояснення британської розвідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Для чого РФ повертає у школи військову підготовку: пояснення британської розвідки
У Росії дітей вчать воювати
фото з відкритих джерел

Уроки військової підготовки стануть обов’язковими в російських школах із 1 вересня 2023 року

Російські школярі та студенти будуть проходити обов'язкову військову підготовку, що свідчить про прагнення керівництва РФ мілітаризувати суспільство. Про це йдеться у черговому зведенні британської розвідки.

Нещодавно міністерство освіти Росії надало більш детальну інформацію про впровадження раніше оголошеного плану щодо включення базової військової підготовки в російську програму середньої школи.

Модуль у рамках курсу «Основи безпеки життєдіяльності» включатиме навчання роботі з автоматами та ручними гранатами, а також використання засобів індивідуального захисту.

Уроки військової підготовки стануть обов’язковими з 1 вересня 2023 року.

Крім того, у грудні 2022 року російське міністерство освіти анонсувало програму «Основи військової підготовки» для студентів вишів.

«Ці ініціативи підкреслюють дедалі більше мілітаризовану атмосферу в Росії під час війни, а також є (ймовірно навмисним) спогадом про Радянський Союз: подібне навчання було обов'язковим у школах до 1993 року», – зазначила британська розвідка.

Для чого РФ повертає у школи військову підготовку: пояснення британської розвідки фото 1

Нагадаємо, триває 340-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині.

Теги: британська розвідка росія війна школа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Різниця між кількістю жертв, визнаних Росією, і ймовірним справжнім загальним числом свідчить про повсюдну присутність дезінформації в публічних заявах Росії
Британська розвідка повідомила, скільки росіян загинуло у новорічну ніч у Макіївці
Вчора, 09:47
До України можуть вирушити мобілізовані з Білорусі
Росія відправить на фронт навчених у Білорусі мобілізованих, – британська розвідка
26 сiчня, 17:46
Російська пропаганда атакує українців медичними фейками
Українців розбирають на органи, накачують зараженою кров’ю і наркотиками. Ключові медичні фейки Кремля Гібридна війна
Вчора, 08:30

Соціум

Для чого РФ повертає у школи військову підготовку: пояснення британської розвідки
Для чого РФ повертає у школи військову підготовку: пояснення британської розвідки
В Ірані стався потужний землетрус: більше 600 постраждалих (фото)
В Ірані стався потужний землетрус: більше 600 постраждалих (фото)
ЗМІ назвали ім’я українки, що загинула під час теракту в Єрусалимі (фото)
ЗМІ назвали ім’я українки, що загинула під час теракту в Єрусалимі (фото)
В ООН не знають, скільки маленьких українців постраждало через російську «паспортизацію»
В ООН не знають, скільки маленьких українців постраждало через російську «паспортизацію»
Поліція Іспанії вилучила 4,5 тонни кокаїну з корабля для перевезення худоби
Поліція Іспанії вилучила 4,5 тонни кокаїну з корабля для перевезення худоби
Російський генерал заявив, що армія РФ не в змозі проводити наступальні операції
Російський генерал заявив, що армія РФ не в змозі проводити наступальні операції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
13K
Дагестанця, який викривав злочинні схеми ФСБ, збила машина у США
11K
Сотні ворон «атакують» Києво-Печерську лавру: моторошне відео
6875
Депутатка Безугла вимагає вигнати Юлію Тимошенко з власної партії і виключити з фракції (документ)
6761
Масована атака по військових об’єктах в Ірані. Що відомо станом на 04:00
5087
Захід прийняв рішення завершити війну в цьому році на полі бою

Новини

Нові санкції України проти Росії та масована атака на військові об’єкти Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 07:28
Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
27 сiчня, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
27 сiчня, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
27 сiчня, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
27 сiчня, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
27 сiчня, 13:05

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту