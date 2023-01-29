Для чого РФ повертає у школи військову підготовку: пояснення британської розвідки

Уроки військової підготовки стануть обов’язковими в російських школах із 1 вересня 2023 року

Російські школярі та студенти будуть проходити обов'язкову військову підготовку, що свідчить про прагнення керівництва РФ мілітаризувати суспільство. Про це йдеться у черговому зведенні британської розвідки.

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Нещодавно міністерство освіти Росії надало більш детальну інформацію про впровадження раніше оголошеного плану щодо включення базової військової підготовки в російську програму середньої школи.

Модуль у рамках курсу «Основи безпеки життєдіяльності» включатиме навчання роботі з автоматами та ручними гранатами, а також використання засобів індивідуального захисту.

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Уроки військової підготовки стануть обов’язковими з 1 вересня 2023 року.

Крім того, у грудні 2022 року російське міністерство освіти анонсувало програму «Основи військової підготовки» для студентів вишів.

«Ці ініціативи підкреслюють дедалі більше мілітаризовану атмосферу в Росії під час війни, а також є (ймовірно навмисним) спогадом про Радянський Союз: подібне навчання було обов'язковим у школах до 1993 року», – зазначила британська розвідка.

Нагадаємо, триває 340-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині.