Російські туристи у Грузії спровокували бійку з місцевими

Конфлікт почався через невдоволення росіян відключенням електрики в елітному житловому комплексі Batumi View

Російські туристи в Батумі спровокували бійку з місцевими. Все почалося через невдоволення гостей відключенням електрики в елітному житловому комплексі Batumi View. Про це повідомляють росЗМІ.

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Як пишуть ЗМІ, росіяни кілька днів скаржилися на відсутність світла. До цього вони вже зверталися до керуючої компанії, де їм повідомили, що винні енергетики.

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Енергетики звинувачували у проблемах забудовника, який за півтора року не знайшов часу та можливості замінити тимчасовий силовий кабель на постійний.

Під час візиту до забудовника розгорівся неабиякий конфлікт, під час якого громадян РФ, які знімають сварку на телефон, назвали «шахраями» і радили повертатися на батьківщину, щоб диктувати там свої права.

Громадяни РФ виправдовувалися, що знімають все на телефон для того, щоб потім показати поліції, як їх образили.

За словами пропагандистів, росіяни зняли побої та пішли до поліції. Там ухвалили заяву та розпочали перевірку. Забудовник вибачився, проте представники країни-агресора незадоволені тим, що нібито були зачеплені їхні почуття. Версія грузинської сторони поки що невідома.

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Нагадаємо, на окупованій частині Донбасу матері «мобілізованих» студентів із так званих «Л/ДНР» записали звернення до російського диктатора Володимира Путіна. Вони поскаржилися на те, що їхніх синів забрали на «навчальні збори» ще у лютому 2022-го, а у травні вони підписали «короткострокові контракти».

До слова, російські загарбники протягом липня вивезли приблизно 280 дітей з Антрацитівського району Луганської області на територію РФ.