Матері з «Л/ДНР» просять Путіна відпустити їхніх синів-студентів з війни (відео)

Матері скаржаться, що студентів досі не відпускають з війни, а продовжують кидати їх на передову

На окупованій частині Донбасу матері «мобілізованих» студентів із так званих «Л/ДНР» записали звернення до російського диктатора Володимира Путіна. Вони поскаржилися на те, що їхніх синів забрали на «навчальні збори» ще у лютому 2022-го, а у травні вони підписали «короткострокові контракти».

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Терміни дії контрактів давно закінчилися, проте студентів досі не відпустили, ба більше – їх і надалі кидають на передову. Відео звернення жінок з'явилося у мережі.

Жительки окремих районів Донецької й Луганської областей (ОРДЛО), зважаючи на все, дотримуючись російського переконання «цар хороший, бояри погані», записали звернення до Путіна, попросивши «повернути дітей за парти».

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Жінки розповіли, що їхніх синів-студентів окупанти «мобілізували» ще в лютому 2022 року під приводом проведення «навчальних зборів» і ті «відгукнулися на заклик батьківщини». У травні того ж року з ними уклали короткострокові контракти з частинами РФ, причому зроблено це було «часто обманним шляхом».

Студентів очної форми навчання нібито обіцяли відправити до «резерву командування».

«Це було світло наприкінці тунелю: відслужити та повернутися додому, приступити до навчання», – заявляють жінки.

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Але після закінчення контрактів студентів з ОРДЛО додому так і не розпустили.

«Діти були відразу ж спрямовані на перші лінії оборони, у зв'язку з чим їхній моральний і фізичний дух виснажений», – поскаржилися матері «мобілізованих».

Вони почали апелювати до конституції РФ і «права кожного громадянина на освіту». Саме про це право, а не проти війни, зважаючи на все, ратують жінки.

«У зв'язку з цим просимо вас розглянути наше звернення та відновити у правах наших дітей. Наші діти страждали вісім років, виросли, не знаючи мирного життя – і тепер вони знову потрапили у жорна війни. Безпосередньо беручи участь у боях. Студенти всієї країни мають рівні права. Шановний Володимире Володимировичу, ми розуміємо вашу зайнятість і коло питань, які ви вирішуєте. Але просимо вас вирішити проблему і відновити справедливість, тому що без вас ми не впораємося», – звернулися жінки до людини, яка і була першопричиною згаданих «восьми років» і того, що колись квітучий Донбас перетворився на руїну без надії на майбутнє, а діти цих жінок вмирають через забаганки Кремля.

Нагадаємо, кадрова армія РФ мала наказ зупинити «похід на Москву» ПВК «Вагнер» 24 червня, проте його не виконала. Частина російських військових були солідарні з власником компанії Євгеном Пригожиним і поділяли його розчарування російським командуванням, ще частину заколот застав зненацька.

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До слова, командир підводного човна «Краснодар» Станіслав Ржицький, який причетний до ракетних ударів по Україні, був застрелений у Краснодарі. За попередньою інформацією, кілер міг відстежувати маршрут Ржицького за допомогою застосунку для бігу.