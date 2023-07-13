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Росіяни вивезли 280 дітей із Луганщини до Калмикії – Центр нацспротиву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни вивезли 280 дітей із Луганщини до Калмикії – Центр нацспротиву
фото ілюстративне

До кінця літа окупанти планують вивезти загалом біля 500 українських дітей

Російські загарбники протягом липня вивезли приблизно 280 дітей з Антрацитівського району Луганської області на територію РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Протягом липня росіяни вивезли близько 280 дітей з Антрацитівського району (тимчасово окупована територія Луганської області) до «казачого кадетського корпусу» у Республіці Калмикія, РФ», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що до кінця літа окупанти планують вивезти загалом біля 500 українських дітей. «Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з ТОТ, але й зомбують їх агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх яничар», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, із тимчасово окупованих територій Херсонської області російські загарбники вивезли ще 185 українських дітей нібито «на відпочинок» до РФ. Також росіяни депортували до Дагестану 50 українських дітей. 

Росія вивезла близько 700 тис. українських дітей на свою територію. Про це заявив голова міжнародного комітету ради федерації Григорій Карасін. Москва стверджує, що її програма доставки дітей з України на територію Росії спрямована на захист дітей-сиріт і дітей, покинутих у зоні «конфлікту».

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Теги: окупанти відпочинок Москва росіяни діти депортація

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